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Новости Происшествия

Пьяный мужчина спалил памятник архитектуры в Петербурге

В Петербурге задержали 34-летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге памятника архитектуры регионального значения на Петровской косе.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

По данным ГУ МВД по СПб и ЛО, пьяный мужчина зашел в здание и закурил. Предварительно, именно непотушенная сигарета стала причиной возгорания, полностью уничтожившего исторический особняк. В результате возгорания никто не пострадал.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Теги

поджог дом-памятник Петербург полиция
Новости СВО

Мирошник: 38 мирных жителей погибли от ударов ВСУ за неделю

За прошлую неделю из-за атак ВСУ на российские регионы погибли 38 мирных жителей, включая ребенка. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

Кроме того, с 29 июня по 5 июля ранены 270 человек, в том числе восемь детей. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях.

Всего за неделю вооруженные формирования Украины выпустили по гражданским объектам на российской территории не менее 4917 боеприпасов.

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Теги

ВСУ ВС РФ мирные жители погибли ранены Мирошник

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