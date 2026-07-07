В Петербурге задержали 34-летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге памятника архитектуры регионального значения на Петровской косе.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

По данным ГУ МВД по СПб и ЛО, пьяный мужчина зашел в здание и закурил. Предварительно, именно непотушенная сигарета стала причиной возгорания, полностью уничтожившего исторический особняк. В результате возгорания никто не пострадал.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.