Украина отвергла мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов, требуя для себя лучших условий, пишет газета The New York Post.

По данным издания, Киев рассчитывает добиться новых условий с учетом изменения ситуации на фронте и не рассматривает возможность встречи с российской стороной для дипломатического урегулирования.

Кроме того, издание отмечает, что Украина намерена использовать предстоящую встречу Зеленского с Трампом на саммите НАТО, чтобы убедить Вашингтон в якобы сохранении своих сильных позиций и необходимости пересмотра условий возможного мирного соглашения.