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Украина отвергла мирный план Трампа

Украина отвергла мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов, требуя для себя лучших условий, пишет газета The New York Post.

Украина отвергла мирный план Трампа - Украина отвергла мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов, требуя для себя лучших ус
Фото: Freepik.

По данным издания, Киев рассчитывает добиться новых условий с учетом изменения ситуации на фронте и не рассматривает возможность встречи с российской стороной для дипломатического урегулирования.

Кроме того, издание отмечает, что Украина намерена использовать предстоящую встречу Зеленского с Трампом на саммите НАТО, чтобы убедить Вашингтон в якобы сохранении своих сильных позиций и необходимости пересмотра условий возможного мирного соглашения.

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Более 10 человек пострадали на дорогах Ленинградской области за сутки

Также известно об одном летальном случае.

В Ленинградской области за прошедшие сутки произошло 77 аварий. Есть пострадавшие и один погибший. Об этом 8 июля передает региональная Госавтоинспекция.

В результате восьми аварий травмы получили 11 взрослых и один ребенок. Еще один человек погиб.

В Петербурге за тот же период зарегистрировано 247 аварий, в которых пострадали 12 человек. среди них один несовершеннолетний.

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аварии госавтоинспекция

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