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Россиянам рассказали, что лучше не покупать на курорте

Врач рассказал, какие продукты лучше не покупать во время отдыха на курортах из-за риска инфекций.

Россиянам рассказали, что лучше не покупать на курорте - Отдыхающим стоит отказаться от посещения сомнительных точек общественного питания. Риск для здоровья
Фото: Freepik.

По словам главного врача санаторно-курортного комплекса «Вулан» - филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов, отдыхающим стоит отказаться от посещения сомнительных точек общественного питания. Риск для здоровья могут представлять не только выпечка и готовые блюда, но и овощи, приобретенные в неустановленных местах.

Врач также рекомендовал на пляже пить только бутилированную воду. Компоты, сладкие газированные напитки и соки в условиях жары и высокой влажности быстрее портятся и могут стать причиной пищевых расстройств, пишет РИА Новости.

Даже если еда принесена с собой, важно соблюдать правила гигиены. Перед приемом пищи необходимо тщательно мыть руки с мылом, особенно после купания или контакта с песком, галькой и ракушками. При отсутствии воды можно использовать антисептики.

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Кроме того, фрукты и овощи следует промывать под проточной водой, а продукты не оставлять под прямыми солнечными лучами. По словам Юрия Булатова, жара способствует быстрому размножению болезнетворных микроорганизмов, а открытая еда привлекает насекомых, которые могут переносить кишечные инфекции.

Специалист также посоветовал летом отдавать предпочтение свежеприготовленной пище и не допускать контакта готовых продуктов с сырыми, чтобы снизить риск заражения.

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туризм врач продукты отпуск советы
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Жителей Волхова предупредили об отключении воды 9 июля

На время проведения работ в городе организуют подвоз воды.

В четверг, 9 июля, в Волхове пройдут работы на водоочистных сооружениях, из-за чего водоснабжение в городе будет приостановлено. Об этом сообщает «Леноблводоканал».

На время работ в городе организуют подвоз воды. Цистерны будут дежурить в разных частях города: 

09:00–09:30 — Кировский пр., 49
09:00–09:30 — ул. Вали Голубевой, 16
09:00–17:00 — ул. Воронежская, 1 (ЖД больница, диализ)
09:30–10:00 — ул. Ломоносова, 14
09:30–10:00 — ул. Володарского, 1
10:30–12:30 — ул. Калинина, 15, 24, 30
10:30–11:30 — ул. Дзержинского, 11
12:00–13:30 — ул. Работниц, 1а, 14
12:30–14:00 — ул. Волгоградская, 5А, 9А, 13, 14
13:30–14:30 — ул. Расстанная, 4А, 9
14:00–14:30 — ул. Авиационная, 29А
15:00–15:30 — ул. Авиационная, 42
15:00–15:30 — ул. Пролетарская, 5
16:00–17:00 — пр. Державина, 44
16:00–17:00 — Волховский пр., 55А

За дополнительной информацией жителей просят звонить в ситуационный центр предприятия по номеру 8(812)409-00-01.

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Волхов отключения воды

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