Врач рассказал, какие продукты лучше не покупать во время отдыха на курортах из-за риска инфекций.

По словам главного врача санаторно-курортного комплекса «Вулан» - филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Юрий Булатов, отдыхающим стоит отказаться от посещения сомнительных точек общественного питания. Риск для здоровья могут представлять не только выпечка и готовые блюда, но и овощи, приобретенные в неустановленных местах.

Врач также рекомендовал на пляже пить только бутилированную воду. Компоты, сладкие газированные напитки и соки в условиях жары и высокой влажности быстрее портятся и могут стать причиной пищевых расстройств, пишет РИА Новости.

Даже если еда принесена с собой, важно соблюдать правила гигиены. Перед приемом пищи необходимо тщательно мыть руки с мылом, особенно после купания или контакта с песком, галькой и ракушками. При отсутствии воды можно использовать антисептики.

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Кроме того, фрукты и овощи следует промывать под проточной водой, а продукты не оставлять под прямыми солнечными лучами. По словам Юрия Булатова, жара способствует быстрому размножению болезнетворных микроорганизмов, а открытая еда привлекает насекомых, которые могут переносить кишечные инфекции.

Специалист также посоветовал летом отдавать предпочтение свежеприготовленной пище и не допускать контакта готовых продуктов с сырыми, чтобы снизить риск заражения.