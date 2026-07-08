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Новости Происшествия

Более 10 человек пострадали на дорогах Ленинградской области за сутки

Также известно об одном летальном случае.

В Ленинградской области за прошедшие сутки произошло 77 аварий. Есть пострадавшие и один погибший. Об этом 8 июля передает региональная Госавтоинспекция.

В результате восьми аварий травмы получили 11 взрослых и один ребенок. Еще один человек погиб.

В Петербурге за тот же период зарегистрировано 247 аварий, в которых пострадали 12 человек. среди них один несовершеннолетний.

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07.07.2026
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Теги

аварии госавтоинспекция
Новости Спорт Точка зрения

Сергей Перминов о снятии санкций МОК: мировой спорт невозможно представить без российского участия

Решение Международного олимпийского комитета снять ограничения с российских спортсменов — шаг навстречу здравому смыслу.

Сергей Перминов о снятии санкций МОК: мировой спорт невозможно представить без российского участия - Решение Международного олимпийского комитета снять ограничения с российских спортсменов — шаг навстр
Фото: 47channel

Международный олимпийский комитет 7 июля снял ограничения для российских спортсменов, отменив обязательный нейтральный статус и процедуру индивидуального рассмотрения заявок на участие в соревнованиях. 

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с «47 каналом» заявил, что решение МОК — шаг навстречу здравому смыслу. По словам парламентария, искусственные барьеры, выстроенные после 2022 года, противоречили олимпийским традициям.

«Мировой спорт невозможно представить без российского участия, наших очень конкурентоспособных федераций, спортсменов. И надо сказать, что все годы на фоне попыток нас исключать из состязаний, они не теряли времени даром, продолжая развитие, в том числе на основе новых форматов и углубления спортивных связей с другими регионами», — заявил сенатор.

Возвращение российских атлетов, уверен Сергей Перминов, повысит конкуренцию и зрелищность мировых состязаний, что отвечает запросам болельщиков во многих странах мира. 

«Нельзя не отметить здесь и то, что на этом фоне FIFA также анонсировала начало процесса по возвращению российских команд на международные турниры», — добавил парламентарий. 

Теги

МОК Российские спортсмены Сергей Перминов

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