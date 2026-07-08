Также известно об одном летальном случае.

В Ленинградской области за прошедшие сутки произошло 77 аварий. Есть пострадавшие и один погибший. Об этом 8 июля передает региональная Госавтоинспекция.

В результате восьми аварий травмы получили 11 взрослых и один ребенок. Еще один человек погиб.

В Петербурге за тот же период зарегистрировано 247 аварий, в которых пострадали 12 человек. среди них один несовершеннолетний.