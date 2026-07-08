До 30 градусов жары ожидается в регионах в конце недели.

Жаркая погода ждет жителей Санкт-Петербурга и приграничных районов Ленинградской области на предстоящих выходных. По прогнозу синоптика Александра Колесова, воздух местами прогреется до +30 градусов.

«Уже в пятницу днем температура воздуха в Санкт-Петербурге под +24…+25 гр. А в выходные дни намечается температура близкая к +30 гр. И всё это тепло сопровождается сухой погодой, ну если только местами небольшой кратковременный дождь капнет», — рассказал синоптик.

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