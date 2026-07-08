weather 13.8°
$ 76.40
87.35

Главная / Новости / Синоптик рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти на выходных

Новости Социум Главное

Синоптик рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти на выходных

До 30 градусов жары ожидается в регионах в конце недели.

Жаркая погода ждет жителей Санкт-Петербурга и приграничных районов Ленинградской области на предстоящих выходных. По прогнозу синоптика Александра Колесова, воздух местами прогреется до +30 градусов.

«Уже в пятницу днем температура воздуха в Санкт-Петербурге под +24…+25 гр. А в выходные дни намечается температура близкая к +30 гр. И всё это тепло сопровождается сухой погодой, ну если только местами небольшой кратковременный дождь капнет», — рассказал синоптик.

Вам будет интересно
Фестиваль «Дачные сезоны» пройдет в парке Монрепо 18 и 19 июля
Музей-заповедник «Парк Монрепо» в Выборге 18 и 19 июля вновь станет площадкой театрально-музыкального фестиваля «Дачные сезоны». Гостей ждет насыщенна...
08.07.2026
175

Фото на миниатюре: magnific

Теги

Александр Колесов прогнох погоды
Новости Социум

В России разрабатывают вакцину от аллергии на кошек и собак

В скором времени препарат начнут тестировать в клинических условиях.

В России ведется разработка первых препаратов от аллергии на кошек и собак. Об этом РИА Новости сообщили в Институте молекулярной медицины вуза, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

«Лаборатория иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета активно занимается разработкой подобных препаратов - ожидает клинических исследований вакцина от аллергии на кошек, в активной разработке - вакцина от аллергии на собак», — рассказали в учреждении.

Вам будет интересно
Гепатолог рассказала, как распознать проблемы с печенью по внешним признакам
Фото: Freepik. Гепатолог, главный врач Медцентра доктора Александровского, кандидат медицинских наук Тэя Розина рассказала, какие симптомы могут указы...
07.07.2026
669

Теги

ученые аллергия вакцина

Популярное

Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

07:30 06.07.2026

Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге
Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге

08:25 07.07.2026

За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав

07:48 07.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться