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В СНТ Ломоносовского района снижается уровень воды после подтоплений

В ходе оперативных работ эвакуированы 8 человек.

В СНТ Ломоносовского района снижается уровень воды после подтоплений - В ходе оперативных работ эвакуированы 8 человек.
Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

В двух садоводческих товариществах Ломоносовского района снижается уровень воды после подтоплений. Об этом 8 июля сообщает Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. 

«В ходе работ проведено обследование русла реки и мостовых сооружений, установлены маяки контроля уровня воды. Также организовано постоянное наблюдение за изменением обстановки»,  — говорится в сообщении.

Также спасатели эвакуировали 8 человек: трое взрослых и пять детей. На месте работают сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Вероятной причиной ЧП могли стать плотины бобров, ранее сообщали в региональном управлении МЧС.

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Ломоносовский район Паводки
Новости Социум

Мошенники пытались дозвониться до россиянина почти 16 тысяч раз

Это абсолютный рекорд 2026 года, рассказали в операторе.

Мошенники атаковали звонками россиянина почти 16 тысяч раз. Однако сам абонент об этом даже не знал — оператор блокировал все подозрительные попытки связаться с клиентом. Об этом в сотовой компании рассказали РИА Новости.

«Самое большое число нежелательных вызовов в первом полугодии на одного человека было зафиксировано в Алтайском крае - жителю Барнаула мошенники позвонили почти 16 тысяч раз. Все подозрительные звонки были успешно выявлены и заблокированы», — отметил оператор.

За первые полгода порядка 25% всех мошеннических звонков пришлись на пять российских городов. В топ попали Москва (12%), Краснодар (5%), Санкт-Петербург (4%), Новосибирск (3%) и Уфа (2%).

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Теги

мошенники Россия

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