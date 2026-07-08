В ходе оперативных работ эвакуированы 8 человек.

В двух садоводческих товариществах Ломоносовского района снижается уровень воды после подтоплений. Об этом 8 июля сообщает Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области.

«В ходе работ проведено обследование русла реки и мостовых сооружений, установлены маяки контроля уровня воды. Также организовано постоянное наблюдение за изменением обстановки», — говорится в сообщении.

Также спасатели эвакуировали 8 человек: трое взрослых и пять детей. На месте работают сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Вероятной причиной ЧП могли стать плотины бобров, ранее сообщали в региональном управлении МЧС.