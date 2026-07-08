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В Ленобласти вынесли приговор за тройное убийство 24-летней давности

Ближайшие 16 лет убийца семьи из Гатчинского округа проведет в колонии.

Суд в Ленинградской области приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима за убийство семьи в Гатчине, совершенное в 2002 году. 

По версии следствия, 24 года назад жертвы обратились к мужчине за «защитой» бизнеса, однако злоумышленник решил расправиться с заказчиками. Позже свидетели опознал преступника, заметив его на месте происшествия незадолго до расправы. Сразу после совершения преступления фигурант скрылся, а позже появился уже на новом автомобиле. 

За долгие годы преступник кардинально сменил образ жизни и уехал в Сочи, начав преподавать духовные практики. Под именем Владимир Мерлин он практиковал йогу и вел блог о долголетии и гармонии.

Суд признал убийцу виновным и отправил в колонию строгого режима на 16 лет.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

убийство преступления прошлых лет Гатчинский округ
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