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Новости Спорт

Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» пройдет в Ленобласти

Масштабное спортивное событие соберет атлетов и зрителей 10 июля.

Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» пройдет в Ленобласти - Масштабное спортивное событие соберет атлетов и зрителей 10 июля.
Фото: Комитет по спорту Ленинградской области

В пятницу, 10 июля, на Лесном стадионе в поселке Сосново состоится региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта». Об этом рассказали в Комитете по спорту Ленинградской области.

«Земля спорта» — это проект Министерства сельского хозяйства РФ, призванный популяризировать спорт и здоровый образ жизни в малых городах и сельских поселениях страны. Участников и гостей ждут соревнования по силовому экстриму, футболу и волейболу, а также испытания в рамках нормативов ГТО. Для родителей с детьми подготовлены специальные эстафеты и интерактивные зоны.

Также на территории стадиона развернется фермерская ярмарка, а также пройдут мастер-классы для всех желающих. Присоединиться к празднику спорта и здоровья приглашают всех жителей и гостей Ленинградской области. Старт события запланирован на 10 июля, 11:30 на Лесном стадионе в поселке Сосново Приозерского района.

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08.07.2026
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Теги

марафон "Земля спорта"
Новости Социум

В России разрабатывают вакцину от аллергии на кошек и собак

В скором времени препарат начнут тестировать в клинических условиях.

В России ведется разработка первых препаратов от аллергии на кошек и собак. Об этом РИА Новости сообщили в Институте молекулярной медицины вуза, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

«Лаборатория иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета активно занимается разработкой подобных препаратов - ожидает клинических исследований вакцина от аллергии на кошек, в активной разработке - вакцина от аллергии на собак», — рассказали в учреждении.

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Теги

ученые аллергия вакцина

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