Масштабное спортивное событие соберет атлетов и зрителей 10 июля.

В пятницу, 10 июля, на Лесном стадионе в поселке Сосново состоится региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта». Об этом рассказали в Комитете по спорту Ленинградской области.

«Земля спорта» — это проект Министерства сельского хозяйства РФ, призванный популяризировать спорт и здоровый образ жизни в малых городах и сельских поселениях страны. Участников и гостей ждут соревнования по силовому экстриму, футболу и волейболу, а также испытания в рамках нормативов ГТО. Для родителей с детьми подготовлены специальные эстафеты и интерактивные зоны.

Также на территории стадиона развернется фермерская ярмарка, а также пройдут мастер-классы для всех желающих. Присоединиться к празднику спорта и здоровья приглашают всех жителей и гостей Ленинградской области. Старт события запланирован на 10 июля, 11:30 на Лесном стадионе в поселке Сосново Приозерского района.