Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в четверг при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 66 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия;
км 109 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины;
км 108, 92 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 599,615 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, ремонт пешеходного перильного ограждения.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
км 0-34 ограничение скорости движения в оба направления (работы по обочине) с 08:00 до 17:00, механическое скашивание травы на обочине и откосах.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 501,510,520,524 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
км 100-130 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 100-130 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
км 114-130 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
км 47-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:
км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.
А-181 «Магистральная»:
км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;
км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 18-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение деформаций на укрепленных обочинах и откосах;
км 18-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;
км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
км 70-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 73-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска коррозийных мест ШЗЭ;
км 128-130 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 125-130 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
км 135 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена отдельных секций СБО;
км 0-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
км 40-16 ограничение движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 18:00, устранение деформации АБП;
км 0-54 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, ремонт дорожных знаков на Г-опорах.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:
км 53-57 ограничение скорости движения в направлении на Кингисепп, левая полоса с 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков;
км 99-31-99 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса (работы по обочине) с 08:00 до 17:00, механическое скашивание травы на обочине и откосах;
км 99-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, ремонт дорожных знаков на Г-опорах.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:
км 31-55 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса закрыта, вторая и первая ограничение скорости – до 70 км/ч с 09:00 до 17:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы;
км 31- 32 ограничение скорости движения на СПБ, правая полоса (работы по обочине) с 09:00 до 17:00, ремонт СБО;
км 145 тр.р. ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, мех. уборка смета от бордюрного камня;
км 79-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса (работы по обочине) с 08:00 до 17:00, механическое скашивание травы на обочинах и откосах;
км 40-42 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, содержание локальных очистных сооружений.