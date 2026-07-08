Губернатор Ленобласти принял участие в заседании рабочей группы «Производительность труда» комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». Александр Дрозденко поделился успешными практиками 47 региона и предложил меры для дальнейшего роста.

По словам Александра Дрозденко, регион уже получил хороший опыт оптимизации работы в рамках федерального проекта «Производительность труда». В частности, значительные результаты достигнуты в спортивном комплексе «Ладога Арена» в Колтушах, и область готова тиражировать эти наработки. Не менее успешно показали себя и известные туристические объекты — комплекс «Удивительная деревня Мандроги» и курорт «Охта Парк». Однако, как отметил губернатор, в сфере туризма сохраняется потенциал для дальнейшего роста.

Глава региона вынес на обсуждение важное предложение — расширить перечень видов экономической деятельности (ОКВЭД) для туристической отрасли, включив в него горнолыжный спорт и другие смежные направления. Это позволит более полно учитывать вклад индустрии гостеприимства в экономику субъектов.

Отдельно Александр Дрозденко остановился на принципиальном вопросе эффективности мер поддержки. Он убеждён, что все программы субсидирования и льгот должны иметь чёткое обоснование с точки зрения их влияния на производительность труда. Бюджетные средства, по его мнению, необходимо направлять туда, где они дадут реальный ощутимый эффект.