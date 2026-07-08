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Новости Экономика

Александр Дрозденко: Ленобласть готова тиражировать опыт повышения производительности труда в туризме и спорте

Губернатор Ленобласти принял участие в заседании рабочей группы «Производительность труда» комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». Александр Дрозденко поделился успешными практиками 47 региона и предложил меры для дальнейшего роста.

По словам Александра Дрозденко, регион уже получил хороший опыт оптимизации работы в рамках федерального проекта «Производительность труда». В частности, значительные результаты достигнуты в спортивном комплексе «Ладога Арена» в Колтушах, и область готова тиражировать эти наработки. Не менее успешно показали себя и известные туристические объекты — комплекс «Удивительная деревня Мандроги» и курорт «Охта Парк». Однако, как отметил губернатор, в сфере туризма сохраняется потенциал для дальнейшего роста.

Глава региона вынес на обсуждение важное предложение — расширить перечень видов экономической деятельности (ОКВЭД) для туристической отрасли, включив в него горнолыжный спорт и другие смежные направления. Это позволит более полно учитывать вклад индустрии гостеприимства в экономику субъектов.

Отдельно Александр Дрозденко остановился на принципиальном вопросе эффективности мер поддержки. Он убеждён, что все программы субсидирования и льгот должны иметь чёткое обоснование с точки зрения их влияния на производительность труда. Бюджетные средства, по его мнению, необходимо направлять туда, где они дадут реальный ощутимый эффект.

«Работаем над тем, чтобы каждый регион, включая наш, получил современные инструменты для рывка в производительности», — резюмировал губернатор.

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Теги

Ленобласть производительность труда Туризм в Ленобласти
Новости Социум

В России разрабатывают вакцину от аллергии на кошек и собак

В скором времени препарат начнут тестировать в клинических условиях.

В России ведется разработка первых препаратов от аллергии на кошек и собак. Об этом РИА Новости сообщили в Институте молекулярной медицины вуза, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

«Лаборатория иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета активно занимается разработкой подобных препаратов - ожидает клинических исследований вакцина от аллергии на кошек, в активной разработке - вакцина от аллергии на собак», — рассказали в учреждении.

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ученые аллергия вакцина

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