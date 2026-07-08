В преддверии Дня семьи, любви и верности во Всеволожском роддоме произошла знаковая история. Пациентка Виктория стала мамой в десятый раз.

Однако роды могли обернуться серьёзными осложнениями. У женщины был сложный акушерский анамнез, высокий риск кровотечений и аномалия родовой деятельности. Такие случаи требуют максимальной собранности и профессионализма. В операционной работала команда «золотого состава»: заведующая роддомом Юлия Великохатько и заведующий родовым отделением Станислав Царев. Каждое их движение было выверенным, каждое решение — мгновенным.

Мальчика, которого назвали Дмитрием, врачи сразу окрестили богатырём: его вес составил 3650 граммов, а рост — ровно 50 сантиметров. Сейчас Виктория и новорождённый Дмитрий чувствуют себя хорошо. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что такие истории вдвойне приятно слышать.

«Это доверие к региону, к нашей медицине, и, что не менее важно, осознанный выбор строить жизнь в Ленинградской области. Спасибо врачам, Виктории и всем нашим многодетным семьям. Вы доказываете: счастье невозможно измерить ничем, кроме любви и здоровья всей семьи», — подчеркнул глава региона.