weather 13.8°
$ 76.40
87.35

Главная / Для души / Во Всеволожском роддоме врачи помогли появиться на свет десятому ребенку многодетной мамы

Для души Новости

Во Всеволожском роддоме врачи помогли появиться на свет десятому ребенку многодетной мамы

В преддверии Дня семьи, любви и верности во Всеволожском роддоме произошла знаковая история. Пациентка Виктория стала мамой в десятый раз. 

Во Всеволожском роддоме врачи помогли появиться на свет десятому ребенку многодетной мамы - В преддверии Дня семьи, любви и верности во Всеволожском роддоме произошла знаковая история. Пациент
Фото: Правительство Ленинградской области

Однако роды могли обернуться серьёзными осложнениями. У женщины был сложный акушерский анамнез, высокий риск кровотечений и аномалия родовой деятельности. Такие случаи требуют максимальной собранности и профессионализма. В операционной работала команда «золотого состава»: заведующая роддомом Юлия Великохатько и заведующий родовым отделением Станислав Царев. Каждое их движение было выверенным, каждое решение — мгновенным.

Мальчика, которого назвали Дмитрием, врачи сразу окрестили богатырём: его вес составил 3650 граммов, а рост — ровно 50 сантиметров. Сейчас Виктория и новорождённый Дмитрий чувствуют себя хорошо. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что такие истории вдвойне приятно слышать.

«Это доверие к региону, к нашей медицине, и, что не менее важно, осознанный выбор строить жизнь в Ленинградской области. Спасибо врачам, Виктории и всем нашим многодетным семьям. Вы доказываете: счастье невозможно измерить ничем, кроме любви и здоровья всей семьи», — подчеркнул глава региона.

Во Всеволожском роддоме врачи помогли появиться на свет десятому ребенку многодетной мамы - В преддверии Дня семьи, любви и верности во Всеволожском роддоме произошла знаковая история. Пациент

Вам будет интересно
Две многодетные семьи из Ленобласти получили новые микроавтобусы от правительства региона
Сегодня, 1 июня, День защиты детей две многодетные семьи из Тосненского и Ломоносовского районов получили ключи от новых автомобилей прямо с внутренне...
01.06.2026
466

Теги

Всеволожск многодетная семья Александр Дрозденко
Новости Социум

В России разрабатывают вакцину от аллергии на кошек и собак

В скором времени препарат начнут тестировать в клинических условиях.

В России ведется разработка первых препаратов от аллергии на кошек и собак. Об этом РИА Новости сообщили в Институте молекулярной медицины вуза, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

«Лаборатория иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета активно занимается разработкой подобных препаратов - ожидает клинических исследований вакцина от аллергии на кошек, в активной разработке - вакцина от аллергии на собак», — рассказали в учреждении.

Вам будет интересно
Гепатолог рассказала, как распознать проблемы с печенью по внешним признакам
Фото: Freepik. Гепатолог, главный врач Медцентра доктора Александровского, кандидат медицинских наук Тэя Розина рассказала, какие симптомы могут указы...
07.07.2026
670

Теги

ученые аллергия вакцина

Популярное

Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

07:30 06.07.2026

Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге
Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге

08:25 07.07.2026

За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав

07:48 07.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться