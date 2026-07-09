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Новости Происшествия

Иномарка с лопнувшим колесом снесла дорожника во Всеволожском районе

Дорожного рабочего госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП на 25-м километре трассы А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе.

Водитель Infiniti потерял управление автомобилем. Иномарка столкнулась с Lada Granta под управлением 75-летней женщины, после чего Infiniti отбросило на 51-летнего дорожного рабочего.

Мужчина находился на обочине и занимался ремонтом. Пострадавшего с множественными травмами госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, перед аварией у Infiniti лопнуло колесо. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Всеволожский район ДТП Ленинградская область
Новости Социум

Сергей Перминов обратился к ленинградцам по случаю Дня явления Тихвинской иконы Божией Матери

Сенатор обратился к землякам с добрыми словами в честь православного праздника.

Сергей Перминов обратился к ленинградцам по случаю Дня явления Тихвинской иконы Божией Матери - Сенатор обратился к землякам с добрыми словами в честь православного праздника.
Фото: Сергей Перминов/ МАХ

В четверг, 9 июля, православные отмечают День явления Тихвинской иконы Божией Матери. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов направил приветствие Преосвященнейшему владыке Мстиславу, епископу Тихвинскому и Лодейнопольскому, а также участникам торжеств. 

Как отметил сенатор, на протяжении многих веков люди обращаются к святыне, стоя здесь и прибывая из всех концов страны и даже мира. 

«Пусть великие духовные традиции сохранятся непрерывно и впредь, укрепляя наше единство и силы, любовь и милосердие, нравственные основы, мир и согласие в обществе. Искренне желаю каждому преуспеяния в созидании и добрых делах, духовной радости праздника и настойчивости в начинаниях, приумножающих силу России!», — обратился сенатор.

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Сергей Перминов

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