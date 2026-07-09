Дорожного рабочего госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП на 25-м километре трассы А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе.
Водитель Infiniti потерял управление автомобилем. Иномарка столкнулась с Lada Granta под управлением 75-летней женщины, после чего Infiniti отбросило на 51-летнего дорожного рабочего.
Мужчина находился на обочине и занимался ремонтом. Пострадавшего с множественными травмами госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.
По предварительным данным, перед аварией у Infiniti лопнуло колесо. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.