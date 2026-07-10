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Новости Спорт

Еще одна федерация сняла санкции со спортсменов из России

олимп
Фото: pxhere.com

Международный союз современного пятиборья отменил все санкции в отношении российских спортсменов, сообщил ТАСС министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

По словам Дегтярева, это продолжение цепочки возвращения российских команд на международную арену. Он подчеркнул, что этот процесс будет продолжаться. Ранее, 8 июля, Международная федерация волейбола также допустила российские сборные и команды к соревнованиям.

В заявлении FIVB говорится, что решение принято в соответствии с предыдущим решением администрации федерации и рекомендациями исполкома Международного олимпийского комитета.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях на участие россиян от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года. Кроме того, Олимпийский комитет России временно восстановили в правах.

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Теги

санкции спорт Россия
Новости СВО

Военнослужащий из Кировска Александр Коротченков погиб на СВО

В зоне СВО погиб житель Кировского района Ленобласти Александр Коротченков. Ему было 55 лет.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями на Аллее Славы кладбища Арбузово.

Военнослужащий из Кировска Александр Коротченков погиб на СВО - Ему было 55 лет.
Фото: администрация Кировска

Александр Коротченков родился в Кировске 14 августа 1970 года. Срочную службу проходил в должности оператора радиолокационной станции, а на СВО отправился добровольно, заключив контракт с Минобороны. Служил в звании сержанта и погиб у населенного пункта Луговое в ЛНР, сообщили в местной администрации.

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Теги

Кировск Ленобласть СВО погиб военный

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