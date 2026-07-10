Международный союз современного пятиборья отменил все санкции в отношении российских спортсменов, сообщил ТАСС министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

По словам Дегтярева, это продолжение цепочки возвращения российских команд на международную арену. Он подчеркнул, что этот процесс будет продолжаться. Ранее, 8 июля, Международная федерация волейбола также допустила российские сборные и команды к соревнованиям.

В заявлении FIVB говорится, что решение принято в соответствии с предыдущим решением администрации федерации и рекомендациями исполкома Международного олимпийского комитета.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях на участие россиян от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года. Кроме того, Олимпийский комитет России временно восстановили в правах.