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Центробанк ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей

Банк России 10 июля ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Банкнота посвящена Центральному федеральному округу.

Центробанк ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей - Ее защитный комплекс и оформление лицевой стороны соответствуют купюре выпуска 2022 года.
Фото: Банк России

Ее защитный комплекс и оформление лицевой стороны соответствуют купюре выпуска 2022 года. На обновленном обороте разместили стилизованное изображение карты округа.

Аналогичный дизайн использован при оформлении ранее выпущенных модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей (2023 год) и 1000 рублей (2025 год).

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Банк России банкнота 100 рублей
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Семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге признали пригодными для купания

Семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге признали пригодными для купания - В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в регионально
Фото: Freepik.

В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отобрали 120 проб воды в 20 зонах отдыха на территории девяти муниципальных образований. По данным на 9 июля, гигиеническим нормативам соответствуют только семь пляжей в Приозерском районе.

Купаться разрешено в озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также в реке Бурной. В остальных 13 водоемах качество воды не соответствует нормативам. В их числе река Сясь, Ладожское озеро и Финский залив.

В Санкт-Петербурге специалисты исследовали 144 пробы воды. Пригодными для купания признали только Первое Суздальское озеро и Безымянное озеро в Красносельском районе. Вода в Финском заливе не соответствует санитарным требованиям.

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоемах, где качество воды не соответствует нормативам. Заглатывание такой воды может привести к заражению кишечными инфекциями, энтеровирусами, гепатитом А и другими заболеваниями.

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Санкт-Петербург Ленинградская область роспотребнадзор

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