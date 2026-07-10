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Сергей Перминов о лидерстве Ленобласти в рейтинге Минпромторга: Достичь успеха позволила синхронизация шагов и взаимодействие с инвесторами

Ленинградская область стала лидером Северо-Запада в рейтинге Минпромторга России по эффективности промышленной политики. Эксперты высоко оценили развитие промышленности региона, поддержку инвесторов, работу с кадрами, цифровизацию и промышленную инфраструктуру. Власти Ленобласти отмечают, что продолжат развивать производство, помогать предприятиям выходить на новые рынки и привлекать инвестиции.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, что стало главным фактором такого высокого результата, какие достижения Ленинградской области он считает наиболее значимыми в сфере промышленной политики, и какие задачи стоят перед промышленным комплексом региона на ближайшие годы.

«Высокое достижение сложилось из множества факторов. При составлении рейтинга оценка была комплексной, и в каждом из критериев область смогла показать крепкие позиции. Достичь успеха позволила синхронизация шагов по целому спектру направлений, чему уделяли и уделяют большое внимание региональная управленческая команда и представители отраслей», – сказал Сергей Перминов

Сенатор отметил, что реализация в субъекте крупных инициатив задает высокий темп, и при этом идет тщательная работа деталях. Благодаря качественному взаимодействию с инвесторами обеспечиваются рост производства, расширение занятости, модернизируется и расширяется инфраструктура, улучшаются профориентация и подготовка кадров, развиваются логистика и социальное обеспечение.

«А к перспективным задачам относятся дальнейшая интеграция новейших конкурентных технологий и развитие инфраструктуры, импортозамещение и локализация, углубление цепочек создания добавленной стоимости, то есть выпуск товаров с более высокой технологичностью и маржинальностью. И конечно же, расширение рынков для региональной продукции и поддержка экспорта», – резюмировал Сергей Перминов

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Теги

Сергей Перминов Ленинградская область
Новости Социум

Семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге признали пригодными для купания

Семь водоемов в Ленобласти и два в Петербурге признали пригодными для купания - В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в регионально
Фото: Freepik.

В Ленинградской области только семь водоемов признали пригодными для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты отобрали 120 проб воды в 20 зонах отдыха на территории девяти муниципальных образований. По данным на 9 июля, гигиеническим нормативам соответствуют только семь пляжей в Приозерском районе.

Купаться разрешено в озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также в реке Бурной. В остальных 13 водоемах качество воды не соответствует нормативам. В их числе река Сясь, Ладожское озеро и Финский залив.

В Санкт-Петербурге специалисты исследовали 144 пробы воды. Пригодными для купания признали только Первое Суздальское озеро и Безымянное озеро в Красносельском районе. Вода в Финском заливе не соответствует санитарным требованиям.

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоемах, где качество воды не соответствует нормативам. Заглатывание такой воды может привести к заражению кишечными инфекциями, энтеровирусами, гепатитом А и другими заболеваниями.

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Санкт-Петербург Ленинградская область роспотребнадзор

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