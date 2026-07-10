Ленинградская область стала лидером Северо-Запада в рейтинге Минпромторга России по эффективности промышленной политики. Эксперты высоко оценили развитие промышленности региона, поддержку инвесторов, работу с кадрами, цифровизацию и промышленную инфраструктуру. Власти Ленобласти отмечают, что продолжат развивать производство, помогать предприятиям выходить на новые рынки и привлекать инвестиции.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, что стало главным фактором такого высокого результата, какие достижения Ленинградской области он считает наиболее значимыми в сфере промышленной политики, и какие задачи стоят перед промышленным комплексом региона на ближайшие годы.

«Высокое достижение сложилось из множества факторов. При составлении рейтинга оценка была комплексной, и в каждом из критериев область смогла показать крепкие позиции. Достичь успеха позволила синхронизация шагов по целому спектру направлений, чему уделяли и уделяют большое внимание региональная управленческая команда и представители отраслей», – сказал Сергей Перминов

Сенатор отметил, что реализация в субъекте крупных инициатив задает высокий темп, и при этом идет тщательная работа деталях. Благодаря качественному взаимодействию с инвесторами обеспечиваются рост производства, расширение занятости, модернизируется и расширяется инфраструктура, улучшаются профориентация и подготовка кадров, развиваются логистика и социальное обеспечение.

«А к перспективным задачам относятся дальнейшая интеграция новейших конкурентных технологий и развитие инфраструктуры, импортозамещение и локализация, углубление цепочек создания добавленной стоимости, то есть выпуск товаров с более высокой технологичностью и маржинальностью. И конечно же, расширение рынков для региональной продукции и поддержка экспорта», – резюмировал Сергей Перминов