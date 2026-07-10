Правительство Петербурга подготовило проект постановления, который определяет порядок выплат гражданам и организациям, пострадавшим в результате террористических актов и при их пресечении.

Согласно документу, семьи погибших смогут получить единовременную выплату в размере 1 567 500 рублей. Сумма будет распределяться между членами семьи в равных долях. Пострадавшие смогут получить компенсации в зависимости от тяжести полученных травм — от 313,5 тыс. до 627 тыс. рублей. Заложникам, не получившим телесных повреждений, будет выплачиваться 156,7 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрены выплаты за утраченное имущество первой необходимости: 78,3 тыс. рублей — при частичной утрате и 156,7 тыс. рублей — при полной.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут рассчитывать на единовременную компенсацию в размере 300 тыс. рублей за каждое пострадавшее предприятие.

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Выплаты можно будет получить только один раз. Право на компенсацию для иностранных граждан и лиц без гражданства предусмотрено при условии их постоянного проживания в России. Проект постановления опубликован для прохождения антикоррупционной экспертизы.