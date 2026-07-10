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Новости Социум

Более 1,5 млн рублей будут выплачивать семьям петербуржцев, погибших при теракте

Правительство Петербурга подготовило проект постановления, который определяет порядок выплат гражданам и организациям, пострадавшим в результате террористических актов и при их пресечении.

Более 1,5 млн рублей будут выплачивать семьям петербуржцев, погибших при теракте - Правительство Петербурга подготовило проект постановления, который определяет порядок выплат граждан
Фото: freepik.

Согласно документу, семьи погибших смогут получить единовременную выплату в размере 1 567 500 рублей. Сумма будет распределяться между членами семьи в равных долях. Пострадавшие смогут получить компенсации в зависимости от тяжести полученных травм — от 313,5 тыс. до 627 тыс. рублей. Заложникам, не получившим телесных повреждений, будет выплачиваться 156,7 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрены выплаты за утраченное имущество первой необходимости: 78,3 тыс. рублей — при частичной утрате и 156,7 тыс. рублей — при полной.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут рассчитывать на единовременную компенсацию в размере 300 тыс. рублей за каждое пострадавшее предприятие.

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Выплаты можно будет получить только один раз. Право на компенсацию для иностранных граждан и лиц без гражданства предусмотрено при условии их постоянного проживания в России. Проект постановления опубликован для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Теги

Петербург компенсация теракт
Новости Социум

В Кипенском и Гостилицком привели в порядок памятные места

Первичные отделения партии «Единая России» провели благоустройство воинских захоронений и других памятных мест.

Первичные отделения партии «Единая Россия» провели субботники в Кипенском и Гостилицком поселениях. Работа по благоустройству памятных мест прошла в соответствии с поручениями губернатора Ленинградской области и секретаря областного отделения партии Александра Дрозденко, а также в рамках федерального партийного проекта «Историческая память».

Фото здесь и далее: партия «Единая Россия»

Входе недавних акций активисты привели в порядок мемориал «Непокоренная высота» на горе Колокольня в Гостилицком сельском поселении. В Кипенском поселении усилия партийцев сосредоточились на мемориальном стенде «Земляки, сражавшиеся за Родину в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Депутаты «Единой России» тем временем провели масштабную работу по обновлению экспозиции. Фотографии героев были не только отреставрированы, но и оцифрованы. 

В Кипенском и Гостилицком привели в порядок памятные места - Первичные отделения партии "Единая России" провели благоустройство воинских захоронений и других пам

Особую роль в реализации инициативы сыграл член партии Петр Константинович Беш, чье неравнодушное отношение и личный вклад позволили качественно провести эту работу. 

«Сохранение исторической памяти — это наша общая ответственность перед ветеранами, героями и будущими поколениями. Уход за памятниками, благоустройство мемориалов и сохранение имён защитников Отечества — важная часть патриотического воспитания. Такие субботники объединяют жителей и помогают сохранить связь поколений», — отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Рытов.

Забота о воинских мемориалах остается одним из ключевых приоритетов Народной программы партии.

Теги

Благоустройство в Ленобласти Единая Россия

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