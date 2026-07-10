В Волосово прошла торжественная церемония перезахоронения останков 543 воинов Красной армии, погибших в немецко-фашистском лагере для военнопленных «Дулаг-102».
Мероприятие состоялось на воинском участке гражданского кладбища Рабитицы-Захонье. В церемонии приняли участие представители комитета по молодежной политике, администрации Волосовского района, Следственного комитета, поисковых объединений, военнослужащие и местные жители. Также присутствовали сотрудники Росгвардии.
Лагерь «Дулаг-102» действовал в Волосовском районе в период оккупации. Массовое захоронение было обнаружено в 2023 году в ходе поисковых работ, основанных на архивных исследованиях.