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Новости Социум

В Волосово перезахоронили останки более 500 узников лагеря «Дулаг-102»

В Волосово прошла торжественная церемония перезахоронения останков 543 воинов Красной армии, погибших в немецко-фашистском лагере для военнопленных «Дулаг-102».

В Волосово перезахоронили останки более 500 узников лагеря «Дулаг-102» - Мероприятие состоялось на воинском участке гражданского кладбища Рабитицы-Захонье.
Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Мероприятие состоялось на воинском участке гражданского кладбища Рабитицы-Захонье. В церемонии приняли участие представители комитета по молодежной политике, администрации Волосовского района, Следственного комитета, поисковых объединений, военнослужащие и местные жители. Также присутствовали сотрудники Росгвардии.

Лагерь «Дулаг-102» действовал в Волосовском районе в период оккупации. Массовое захоронение было обнаружено в 2023 году в ходе поисковых работ, основанных на архивных исследованиях.

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03.07.2026
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Теги

перезахоронили останки Волосово Дулаг-102
Новости Происшествия

Петербуржец повредил три машины на 500 тысяч рублей после ссоры с девушкой

Жителя Приморского района Санкт-Петербурга обвинили в повреждении трех автомобилей после ссоры с девушкой.

Как сообщили в прокуратуре города, 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобили Daewoo, Volkswagen и Hyundai, припаркованные возле дома № 35 на Комендантском проспекте.

Молодой человек бросил камень в стекло одного автомобиля, затем несколько раз ударил руками и ногами другую машину и пнул третий автомобиль. В результате на транспортных средствах появились многочисленные вмятины, царапины и трещины на стеклах. Общий ущерб превысил 500 тысяч рублей.

Мужчину обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений с причинением значительного ущерба. В полиции петербуржец пояснил, что после ссоры с девушкой не смог сдержать злость и выместил ее на припаркованных автомобилях.

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