Злоупотребление алкоголем может сократить продолжительность жизни человека на пять-шесть лет, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. По ее словам, на долголетие также влияют курение, недостаток физической активности, неправильное питание и нехватка овощей и фруктов в рационе.

Отказ от алкоголя способен увеличить продолжительность жизни на сопоставимый срок, отметила Котова на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

Малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание способствуют развитию ожирения, которое повышает риск различных осложнений. У детей родителей с ожирением вероятность столкнуться с этой проблемой примерно в четыре раза выше.

Отдельное внимание замминистра уделила курению, электронным сигаретам и вейпам. По ее словам, такие устройства могут быстрее формировать зависимость и негативно воздействовать на легкие.

При оценке питания важно учитывать не только количество калорий, но и состав рациона. Недостаток овощей и фруктов, а также избыток сахара и легкоусвояемых углеводов могут негативно сказываться на здоровье.

За последние 25 лет средняя продолжительность жизни в России увеличилась примерно на восемь лет и достигла 74 лет. В мире за тот же период показатель вырос примерно на семь лет — с 66 до 74 лет.