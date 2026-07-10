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Новости Социум

В Минздраве рассказали, какие привычки отнимают до 6 лет жизни

врач
Фото: Freepik.

Злоупотребление алкоголем может сократить продолжительность жизни человека на пять-шесть лет, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. По ее словам, на долголетие также влияют курение, недостаток физической активности, неправильное питание и нехватка овощей и фруктов в рационе.

Отказ от алкоголя способен увеличить продолжительность жизни на сопоставимый срок, отметила Котова на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

Малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание способствуют развитию ожирения, которое повышает риск различных осложнений. У детей родителей с ожирением вероятность столкнуться с этой проблемой примерно в четыре раза выше.

Отдельное внимание замминистра уделила курению, электронным сигаретам и вейпам. По ее словам, такие устройства могут быстрее формировать зависимость и негативно воздействовать на легкие. 

При оценке питания важно учитывать не только количество калорий, но и состав рациона. Недостаток овощей и фруктов, а также избыток сахара и легкоусвояемых углеводов могут негативно сказываться на здоровье.

За последние 25 лет средняя продолжительность жизни в России увеличилась примерно на восемь лет и достигла 74 лет. В мире за тот же период показатель вырос примерно на семь лет — с 66 до 74 лет.

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С 1 августа некоторые категории пенсионеров получат увеличенные выплаты

В августе 2026 года некоторые категории пенсионеров получат увеличенные выплаты. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru».

С 1 августа некоторые категории пенсионеров получат увеличенные выплаты - Все корректировки пройдут автоматически.
Фото: pxhere

Изменения коснутся:

  • работающих пенсионеров — им проведут беззаявительный перерасчет страховых пенсий с учетом коэффициентов, заработанных в 2025 году. Максимальная прибавка составит 470,28 рубля при условии, что за год накоплено три балла;

  • пенсионеров, которым в июле исполнилось 80 лет — их фиксированная часть пенсии удвоится, плюс добавится надбавка за уход;

  • получателей доплат к пенсиям членов летных экипажей и работников угольной промышленности — размер надбавки индивидуален;

  • пенсионеров, получающих накопительные пенсии, а также срочные выплаты.

Все корректировки пройдут автоматически.

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