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Новости Происшествия

Из России в июне выдворили 14,6 тысячи нелегалов

В июне из России депортировали 14,6 тысячи иностранных граждан, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Из России в июне выдворили 14,6 тысячи нелегалов - За время проведения первого этапа операции «Нелегал - 2026» пресечено 60,2 тысячи правонарушений в с
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

За время проведения первого этапа операции «Нелегал - 2026» пресечено 60,2 тысячи правонарушений в сфере миграции. Выявлено и привлечено к ответственности 10,4 тысячи недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Также возбуждено 2 тысячи уголовных дел в сфере миграции.

Профилактические рейды проводились полицией совместно с ФСБ России и Росфинмониторингом. Особое внимание уделялось местам компактного проживания иностранцев.

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10.06.2026
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Теги

нелегал мигранты Мвд полиция
Новости Происшествия

Петербуржец повредил три машины на 500 тысяч рублей после ссоры с девушкой

Жителя Приморского района Санкт-Петербурга обвинили в повреждении трех автомобилей после ссоры с девушкой.

Как сообщили в прокуратуре города, 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобили Daewoo, Volkswagen и Hyundai, припаркованные возле дома № 35 на Комендантском проспекте.

Молодой человек бросил камень в стекло одного автомобиля, затем несколько раз ударил руками и ногами другую машину и пнул третий автомобиль. В результате на транспортных средствах появились многочисленные вмятины, царапины и трещины на стеклах. Общий ущерб превысил 500 тысяч рублей.

Мужчину обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений с причинением значительного ущерба. В полиции петербуржец пояснил, что после ссоры с девушкой не смог сдержать злость и выместил ее на припаркованных автомобилях.

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