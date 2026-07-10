В июне из России депортировали 14,6 тысячи иностранных граждан, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
За время проведения первого этапа операции «Нелегал - 2026» пресечено 60,2 тысячи правонарушений в сфере миграции. Выявлено и привлечено к ответственности 10,4 тысячи недобросовестных работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев. Также возбуждено 2 тысячи уголовных дел в сфере миграции.
Профилактические рейды проводились полицией совместно с ФСБ России и Росфинмониторингом. Особое внимание уделялось местам компактного проживания иностранцев.