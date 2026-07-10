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Новости Социум

Врач назвал продукты, которые провоцируют рак и «усыпляют» иммунитет

еда
Фото: Freepik.

Трансжиры в повседневных продуктах могут повышать риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

По словам специалиста, пищевая промышленность использует трансжиры для снижения себестоимости продукции. Они могут содержаться в колбасах, сосисках, готовых сырах, творожках и полуфабрикатах.

«Трансжиры опасны тем, что они являются канцерогенами, то есть могут вызывать онкозаболевания у человека. В сочетании с сахаром это ведет к повышенному риску висцерального ожирения», – пояснил Денис Прокофьев

Регулярное употребление таких продуктов также может привести к поражению желудочно-кишечного тракта, развитию токсического энтерита, атеросклероза и других сердечно-сосудистых патологий. Кроме того, трансжиры нарушают липидный и углеводный обмен, а также другие обменные процессы в организме.

Врач посоветовал внимательно изучать состав продуктов на упаковке. По его словам, трансжиров гарантированно нет только в свежих овощах и фруктах.

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Теги

продукты здоровье
Новости Социум

В Кипенском и Гостилицком привели в порядок памятные места

Первичные отделения партии «Единая России» провели благоустройство воинских захоронений и других памятных мест.

Первичные отделения партии «Единая Россия» провели субботники в Кипенском и Гостилицком поселениях. Работа по благоустройству памятных мест прошла в соответствии с поручениями губернатора Ленинградской области и секретаря областного отделения партии Александра Дрозденко, а также в рамках федерального партийного проекта «Историческая память».

Фото здесь и далее: партия «Единая Россия»

Входе недавних акций активисты привели в порядок мемориал «Непокоренная высота» на горе Колокольня в Гостилицком сельском поселении. В Кипенском поселении усилия партийцев сосредоточились на мемориальном стенде «Земляки, сражавшиеся за Родину в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Депутаты «Единой России» тем временем провели масштабную работу по обновлению экспозиции. Фотографии героев были не только отреставрированы, но и оцифрованы. 

В Кипенском и Гостилицком привели в порядок памятные места - Первичные отделения партии "Единая России" провели благоустройство воинских захоронений и других пам

Особую роль в реализации инициативы сыграл член партии Петр Константинович Беш, чье неравнодушное отношение и личный вклад позволили качественно провести эту работу. 

«Сохранение исторической памяти — это наша общая ответственность перед ветеранами, героями и будущими поколениями. Уход за памятниками, благоустройство мемориалов и сохранение имён защитников Отечества — важная часть патриотического воспитания. Такие субботники объединяют жителей и помогают сохранить связь поколений», — отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Рытов.

Забота о воинских мемориалах остается одним из ключевых приоритетов Народной программы партии.

Теги

Благоустройство в Ленобласти Единая Россия

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