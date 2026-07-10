Трансжиры в повседневных продуктах могут повышать риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

По словам специалиста, пищевая промышленность использует трансжиры для снижения себестоимости продукции. Они могут содержаться в колбасах, сосисках, готовых сырах, творожках и полуфабрикатах.

«Трансжиры опасны тем, что они являются канцерогенами, то есть могут вызывать онкозаболевания у человека. В сочетании с сахаром это ведет к повышенному риску висцерального ожирения», – пояснил Денис Прокофьев

Регулярное употребление таких продуктов также может привести к поражению желудочно-кишечного тракта, развитию токсического энтерита, атеросклероза и других сердечно-сосудистых патологий. Кроме того, трансжиры нарушают липидный и углеводный обмен, а также другие обменные процессы в организме.

Врач посоветовал внимательно изучать состав продуктов на упаковке. По его словам, трансжиров гарантированно нет только в свежих овощах и фруктах.