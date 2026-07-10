В Ленобласти 11 июля ожидается облачная с прояснениями погода.
Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, днем - +26…+31°С.
Главная / Для души / Ленобласть 11 июля ждет 31-градусная жара
В Ленобласти 11 июля ожидается облачная с прояснениями погода.
Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, днем - +26…+31°С.
Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.
В Ленинградской области до конца этой и в течение следующей недели ожидаются плановые работы на электросетях.
Так, с 10 по 18 июля в некоторых населенных пунктах пройдут отключения электричества, сообщает ЛОЭСК.
График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:
Фото на миниатюре: magnific