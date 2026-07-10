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Ленобласть 11 июля ждет 31-градусная жара

В Ленобласти 11 июля ожидается облачная с прояснениями погода.

Ленобласть 11 июля ждет 31-градусная жара - Местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Фото: magnific.

Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, днем - +26…+31°С.

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Теги

погода жара Ленобласть
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Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе

Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

В Ленинградской области до конца этой и в течение следующей недели ожидаются плановые работы на электросетях. 

Так, с 10 по 18 июля в некоторых населенных пунктах пройдут отключения электричества, сообщает ЛОЭСК.

График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:

Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

отключения электричества ЛОЭСК

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