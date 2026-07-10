В июне в ПСО «Лиза Алерт» поступила 371 заявка о поисках пропавших людей в Ленобласти и Петербурге. Это на полсотни больше, чем в июне прошлого года.

«371 заявка – это на полсотни больше, чем в июне прошлого года. Несмотря на прохладное начало лета, нынешний поисковый сезон стартовал слишком бодро», - говорится в сообщении.

Из общего числа заявок 24 не подтвердились. 260 потерявшихся были найдены живыми. Поиски 26 человек все еще продолжаются. К сожалению, 25 поисков завершились с пометкой «найден погибшим».