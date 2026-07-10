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Почти 400 человек пропали в Петербурге и Ленобласти в июне

В июне в ПСО «Лиза Алерт» поступила 371 заявка о поисках пропавших людей в Ленобласти и Петербурге. Это на полсотни больше, чем в июне прошлого года.

Почти 400 человек пропали в Петербурге и Ленобласти в июне - К сожалению, 25 поисков завершились с пометкой «найден погибшим».
Фото: Лиза Алерт.

«371 заявка – это на полсотни больше, чем в июне прошлого года. Несмотря на прохладное начало лета, нынешний поисковый сезон стартовал слишком бодро», - говорится в сообщении.

Из общего числа заявок 24 не подтвердились. 260 потерявшихся были найдены живыми. Поиски 26 человек все еще продолжаются. К сожалению, 25 поисков завершились с пометкой «найден погибшим».

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Теги

лиза алерт Ленобласть Петербург пропали без вести
Новости Социум Главное

Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе

Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

В Ленинградской области до конца этой и в течение следующей недели ожидаются плановые работы на электросетях. 

Так, с 10 по 18 июля в некоторых населенных пунктах пройдут отключения электричества, сообщает ЛОЭСК.

График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:

Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

отключения электричества ЛОЭСК

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