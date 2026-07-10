Днем 10 июля в экстренные службы поступило сообщение о том, что на улице Поселковой в поселке Черновское в Сланцевском районе Ленобласти горит одноэтажный дом на две семьи с двумя верандами, огонь занял 150 квадратных метров.

Как сообщили в ГКУ «Леноблпожспас», на месте работали дежурные смены 145-й и 146-й пожарных частей районного отряда Леноблпожспаса. При разборе сгоревших конструкций обнаружено тело мужчины. Личность погибшего и причины смерти установит медицинская экспертиза.

Причины пожара выясняет отдел надзора и профилактики МЧС Сланцевского района.