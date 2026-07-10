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Пенсионер погиб на пожаре под Сланцами

Днем 10 июля в экстренные службы поступило сообщение о том, что на улице Поселковой в поселке Черновское в Сланцевском районе Ленобласти горит одноэтажный дом на две семьи с двумя верандами, огонь занял 150 квадратных метров.

Как сообщили в ГКУ «Леноблпожспас», на месте работали дежурные смены 145-й и 146-й пожарных частей районного отряда Леноблпожспаса. При разборе сгоревших конструкций обнаружено тело мужчины. Личность погибшего и причины смерти установит медицинская экспертиза.

Причины пожара выясняет отдел надзора и профилактики МЧС Сланцевского района.

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Теги

пожар погиб человек Сланцевский район Ленобласть
Новости Социум

Эксперт назвал продукты, качество которых ухудшилось в России

Руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов заявил, что в России снизилось качество некоторых продуктов.

По его словам, наибольшие претензии у россиян возникают к сосискам и вареным колбасам. Производители уменьшают вес упаковок и используют дешевые добавки, в то время как цены остаются прежними или даже увеличиваются.

Кроме того, Виноградов отметил ухудшение качества сыров, кондитерских изделий и мороженого.

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В связи с этим защитник прав потребителей призвал вернуться к домашнему производству продуктов, вспомнив «бабушкины рецепты» как способ экономии и повышения продовольственной устойчивости семьи.

Теги

продукты

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