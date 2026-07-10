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Заведующий аптекой в Волосовском районе пойдет под суд за поддельный диплом

Мужчина работал в аптечном пункте по подложному документу об образовании.

В Волосовском районе завершили расследование уголовного дела в отношении работника аптечного пункта за использование поддельного документа . Мужчина работал там заведующим по подложному диплому. Об этом 10 июля передает прокуратура Ленинградской области.

«Прокуратура Волосовского района утвердила обвинительное заключение по делу о поддельном дипломе Прокуратура Волосовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего аптечным пунктом, который при трудоустройстве использовал поддельные дипломы о фармацевтическом образовании», — указано в сообщении.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело уже направлено в суд.

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10.07.2026
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Теги

подделка документов Волосовский район
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Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе

Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

В Ленинградской области до конца этой и в течение следующей недели ожидаются плановые работы на электросетях. 

Так, с 10 по 18 июля в некоторых населенных пунктах пройдут отключения электричества, сообщает ЛОЭСК.

График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:

Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

отключения электричества ЛОЭСК

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