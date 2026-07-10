Мужчина работал в аптечном пункте по подложному документу об образовании.
В Волосовском районе завершили расследование уголовного дела в отношении работника аптечного пункта за использование поддельного документа . Мужчина работал там заведующим по подложному диплому. Об этом 10 июля передает прокуратура Ленинградской области.
«Прокуратура Волосовского района утвердила обвинительное заключение по делу о поддельном дипломе Прокуратура Волосовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего аптечным пунктом, который при трудоустройстве использовал поддельные дипломы о фармацевтическом образовании», — указано в сообщении.
Обвиняемый признал вину. Уголовное дело уже направлено в суд.