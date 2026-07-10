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Судебные приставы Петербурга взыскали более 1 млрд рублей по алиментам

С начала года судебные приставы в Петербурге возбудили 885 уголовных дел в отношении горожан за неуплату алиментов на содержание детей.

По данным региональное УФССП, взыскано более 1,1 миллиарда рублей алиментных платежей в пользу несовершеннолетних.

Городские суды вынесли 202 приговора в отношении родителей, не исполняющих решение суда по выплате содержания детям. Так, 143 петербуржца получили наказание в виде исправительных работ, восемь — лишились свободы. Еще 18 человек получили условный срок, 16 жителей города трудятся на обязательных работах, 11 были наказаны принудительными работами, еще шестеро граждан - оштрафованы.

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Теги

алименты судебные приставы Петербург
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Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе

Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

В Ленинградской области до конца этой и в течение следующей недели ожидаются плановые работы на электросетях. 

Так, с 10 по 18 июля в некоторых населенных пунктах пройдут отключения электричества, сообщает ЛОЭСК.

График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:

Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

отключения электричества ЛОЭСК

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