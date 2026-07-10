С начала года судебные приставы в Петербурге возбудили 885 уголовных дел в отношении горожан за неуплату алиментов на содержание детей.

По данным региональное УФССП, взыскано более 1,1 миллиарда рублей алиментных платежей в пользу несовершеннолетних.

Городские суды вынесли 202 приговора в отношении родителей, не исполняющих решение суда по выплате содержания детям. Так, 143 петербуржца получили наказание в виде исправительных работ, восемь — лишились свободы. Еще 18 человек получили условный срок, 16 жителей города трудятся на обязательных работах, 11 были наказаны принудительными работами, еще шестеро граждан - оштрафованы.