Петербургская спортсменка Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по виндсерфингу в олимпийском классе iQFOiL среди девушек до 19 лет. Первенство мира проходило с 3 по 10 июля в испанском Сант-Пере-Пескадоре на побережье Коста-Брава.

В соревнованиях участвовали 399 спортсменов из 36 стран. Россию в нейтральном статусе представляли шесть спортсменов, четверо из которых — из Петербурга: Александр Морщинин, Таисия Стопченко, Ульяна Воногова и Роман Краузе.

На протяжении всей недели Таисия Стопченко на протяжении всей недели держалась в числе лидеров, а перед медальной серией вышла на первое место в зачете U19 Women. В финальной гонке спортсменка сохранила преимущество и стала чемпионкой мира.

Вам будет интересно Еще одна федерация сняла санкции со спортсменов из России Фото: pxhere.com Международный союз современного пятиборья отменил все санкции в отношении российских спортсменов, сообщил ТАСС министр спорта и глава...

Еще одна представительница Петербурга Ульяна Воногова заняла седьмое место среди девушек, а другие участники из города также показали достойные результаты на международном старте.