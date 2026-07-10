weather 22.9°
$ 76.66
87.67

Главная / Новости / Спортсменка из Петербурга Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по виндсерфингу

Новости Спорт

Спортсменка из Петербурга Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по виндсерфингу

Петербургская спортсменка Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по виндсерфингу в олимпийском классе iQFOiL среди девушек до 19 лет. Первенство мира проходило с 3 по 10 июля в испанском Сант-Пере-Пескадоре на побережье Коста-Брава.

Спортсменка из Петербурга Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по виндсерфингу - Россию в нейтральном статусе представляли шесть спортсменов, четверо из которых — из Санкт-Петербург
Фото: Санкт-Петербургский парусный союз

В соревнованиях участвовали 399 спортсменов из 36 стран. Россию в нейтральном статусе представляли шесть спортсменов, четверо из которых — из Петербурга: Александр Морщинин, Таисия Стопченко, Ульяна Воногова и Роман Краузе.

На протяжении всей недели Таисия Стопченко на протяжении всей недели держалась в числе лидеров, а перед медальной серией вышла на первое место в зачете U19 Women. В финальной гонке спортсменка сохранила преимущество и стала чемпионкой мира.

Вам будет интересно
Еще одна федерация сняла санкции со спортсменов из России
Фото: pxhere.com Международный союз современного пятиборья отменил все санкции в отношении российских спортсменов, сообщил ТАСС министр спорта и глава...
10.07.2026
221

Еще одна представительница Петербурга Ульяна Воногова заняла седьмое место среди девушек, а другие участники из города также показали достойные результаты на международном старте.

Теги

Таисия Стопченко Чемпионат мира виндсерфинг спорт
Новости Социум Главное

Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе

Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

В Ленинградской области до конца этой и в течение следующей недели ожидаются плановые работы на электросетях. 

Так, с 10 по 18 июля в некоторых населенных пунктах пройдут отключения электричества, сообщает ЛОЭСК.

График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:

Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на новой неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

Вам будет интересно
Жителям Ленобласти напомнили о важности правильной утилизации батареек
Жителям Ленобласти напомнили о необходимости правильно утилизировать использованные батарейки. Фото: комитет Ленобласти по обращению с отходами ЛОГКУ...
10.07.2026
128

Фото на миниатюре: magnific

Теги

отключения электричества ЛОЭСК

Популярное

Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

07:30 06.07.2026

Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге
Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге

08:25 07.07.2026

За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав

07:48 07.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться