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Новости Социум

В России хотят отменить коммерческую тайну состава табачной продукции и вейпов

Соответствующий законопроект ранее подготовило правительство.

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий производителям табачной и никотинсодержащей продукции скрывать сведения об ингредиентах, усиливающих зависимость и несущих угрозу здоровью. Соответствующий документ, текст которого размещен в электронной базе парламента, предполагает внесение изменений в федеральный закон «О коммерческой тайне».

В случае принятия документа, производители больше не смогут ссылаться на коммерческую тайну, чтобы скрыть состав своей продукции от потребителей. Под запрет подпадут сведения об ингредиентах, которые способствуют усилению никотиновой зависимости, а также веществах, обладающих токсическим, канцерогенным или мутагенным воздействием.

В пояснительной записке указывается, что сейчас граждане не имеют доступа к полной информации о продуктах, которые они потребляют. Также в правительстве подчеркивают, что употребление табака остается одной из главных причин преждевременной смерти и инвалидности. Это создает серьезное социально-экономическое давление на систему здравоохранения. 

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Теги

госдума законопроект табачная продукция вейпы
Для души Новости

У хвостатой сотрудницы Эрмитажа пополнение: кошка Графиня стала мамой шестерых котят

В музее котята будут находиться несколько месяцев, пока не окрепнут. Затем малышей пристроят в любящие семьи.

У хвостатой сотрудницы Эрмитажа пополнение: кошка Графиня стала мамой шестерых котят - В музее котята будут находиться несколько месяцев, пока не окрепнут. Затем малышей пристроят в любящ
Фото: соцсети Эрмитажа

В Государственном Эрмитаже произошло радостное событие — кошка по кличке Графиня стала мамой для шестерых котят. Об этом 10 июля рассказали в соцсетях главного музея страны.

Ныне многодетная мама благополучно принесла потомство из шести малышей. Первым на свет появился ярко-рыжий котенок, за ним последовали бледно-рыжий с серебристым отливом, трое темных полосатых малышей и, наконец, черный. По словам сотрудников музея, сейчас мама и ее потомство чувствуют себя отлично.

Работники музея пока не определились с кличками для малышей и решили попросить помощь у подписчиков. Котята останутся под присмотром в ближайшие два-три месяца. Затем котятам поставят прививки и подберут новых любящих хозяев.

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Эрмитаж животные

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