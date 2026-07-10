Соответствующий законопроект ранее подготовило правительство.

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий производителям табачной и никотинсодержащей продукции скрывать сведения об ингредиентах, усиливающих зависимость и несущих угрозу здоровью. Соответствующий документ, текст которого размещен в электронной базе парламента, предполагает внесение изменений в федеральный закон «О коммерческой тайне».

В случае принятия документа, производители больше не смогут ссылаться на коммерческую тайну, чтобы скрыть состав своей продукции от потребителей. Под запрет подпадут сведения об ингредиентах, которые способствуют усилению никотиновой зависимости, а также веществах, обладающих токсическим, канцерогенным или мутагенным воздействием.

В пояснительной записке указывается, что сейчас граждане не имеют доступа к полной информации о продуктах, которые они потребляют. Также в правительстве подчеркивают, что употребление табака остается одной из главных причин преждевременной смерти и инвалидности. Это создает серьезное социально-экономическое давление на систему здравоохранения.