Аферисты убедили женщину передать крупную сумму и пропали.
В Петербурге расследуется уголовное дело по факту многомиллионного мошенничества. Неизвестные убедили пенсионерку передать все свои накопления, а затем исчезли.
По имеющейся информации, жертвой обмана стала 81-летняя жительницы дома на Канонерской улице. С пенсионеркой связались незнакомцы и обманом вынудили передать 3,4 млн рублей. Забрала денежную сумму 19-летняя жительница Краснодарского края. Девушка уже задержана.
Сейчас правоохранители устанавливают организаторов мошеннической схемы.