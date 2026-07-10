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Новости Происшествия

Пенсионерка из Петербурга осталась без миллионных накоплений после беседы с мошенниками

Аферисты убедили женщину передать крупную сумму и пропали.

В Петербурге расследуется уголовное дело по факту многомиллионного мошенничества. Неизвестные убедили пенсионерку передать все свои накопления, а затем исчезли.

По имеющейся информации, жертвой обмана стала 81-летняя жительницы дома на Канонерской улице. С пенсионеркой связались незнакомцы и обманом вынудили передать 3,4 млн рублей. Забрала денежную сумму 19-летняя жительница Краснодарского края. Девушка уже задержана.

Сейчас правоохранители устанавливают организаторов мошеннической схемы.

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Теги

Петербург мошенники
Для души Новости

У хвостатой сотрудницы Эрмитажа пополнение: кошка Графиня стала мамой шестерых котят

В музее котята будут находиться несколько месяцев, пока не окрепнут. Затем малышей пристроят в любящие семьи.

У хвостатой сотрудницы Эрмитажа пополнение: кошка Графиня стала мамой шестерых котят - В музее котята будут находиться несколько месяцев, пока не окрепнут. Затем малышей пристроят в любящ
Фото: соцсети Эрмитажа

В Государственном Эрмитаже произошло радостное событие — кошка по кличке Графиня стала мамой для шестерых котят. Об этом 10 июля рассказали в соцсетях главного музея страны.

Ныне многодетная мама благополучно принесла потомство из шести малышей. Первым на свет появился ярко-рыжий котенок, за ним последовали бледно-рыжий с серебристым отливом, трое темных полосатых малышей и, наконец, черный. По словам сотрудников музея, сейчас мама и ее потомство чувствуют себя отлично.

Работники музея пока не определились с кличками для малышей и решили попросить помощь у подписчиков. Котята останутся под присмотром в ближайшие два-три месяца. Затем котятам поставят прививки и подберут новых любящих хозяев.

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