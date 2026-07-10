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Новости Социум

На трассе «Скандинавия» под Выборгом вводят реверсивное движение и скоростные ограничения

Водителей предупреждают о проведении ремонтных работ до конца месяца.

На участке автодороги А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области вводится реверсивное движение и ограничение скорости до 40 км/ч из-за проведения ремонтных работ. Об этом предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, на участке федеральной трассы А-181 «Скандинавия» (обход города Выборг, в районе поселка Черкасово) с 13 по 31 июля введут временные ограничения. На 134-м километре автодороги будет организовано реверсивное движение. Ограничение скоростного режима до 40 км/ч и измененная схема движения по полосам будут действовать в будние дни с 08:00 до 21:00.

Ограничения вызваны проведением работ по реконструкции магистрали на участке с 100-го по 134-й километр. Дорожные службы просят автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута и следовать указаниям временных дорожных знаков.

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10.07.2026
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Теги

Выборгский район ограничения движения ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Новости Происшествия outside

Россиянин продал свою BMW в ломбард, а потом угнал иномарку у новой владелицы

Теперь мужчине грозит лишение свободы.

Россиянин продал свою BMW в ломбард, а потом угнал иномарку у новой владелицы - Теперь мужчине грозит лишение свободы.
Фото: Прокуратура Владимирской области

Россиянин угнал свою бывшую иномарку, которую ранее продал в ломбард, у новой владелицы. На мужчину завели уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Как рассказали в прокуратуре по Владимирский области, мужчина сдал BMW в ломбард, но не смог вовремя выкупить автомобиль. После машину продали новой владелице, о чем узнал бывший хозяин.

В итоге мужчина узнал адрес новой владелицы иномарки, дождался подходящего момента и угнал машину при помощи второго комплекта ключей.

Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии. 

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Теги

угон уголовное дело

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