Водителей предупреждают о проведении ремонтных работ до конца месяца.

На участке автодороги А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области вводится реверсивное движение и ограничение скорости до 40 км/ч из-за проведения ремонтных работ. Об этом предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, на участке федеральной трассы А-181 «Скандинавия» (обход города Выборг, в районе поселка Черкасово) с 13 по 31 июля введут временные ограничения. На 134-м километре автодороги будет организовано реверсивное движение. Ограничение скоростного режима до 40 км/ч и измененная схема движения по полосам будут действовать в будние дни с 08:00 до 21:00.

Ограничения вызваны проведением работ по реконструкции магистрали на участке с 100-го по 134-й километр. Дорожные службы просят автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута и следовать указаниям временных дорожных знаков.