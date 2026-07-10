Теперь мужчине грозит лишение свободы.

Россиянин угнал свою бывшую иномарку, которую ранее продал в ломбард, у новой владелицы. На мужчину завели уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Как рассказали в прокуратуре по Владимирский области, мужчина сдал BMW в ломбард, но не смог вовремя выкупить автомобиль. После машину продали новой владелице, о чем узнал бывший хозяин.

В итоге мужчина узнал адрес новой владелицы иномарки, дождался подходящего момента и угнал машину при помощи второго комплекта ключей.

Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии.