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Россиянин продал свою BMW в ломбард, а потом угнал иномарку у новой владелицы

Теперь мужчине грозит лишение свободы.

Россиянин продал свою BMW в ломбард, а потом угнал иномарку у новой владелицы - Теперь мужчине грозит лишение свободы.
Фото: Прокуратура Владимирской области

Россиянин угнал свою бывшую иномарку, которую ранее продал в ломбард, у новой владелицы. На мужчину завели уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Как рассказали в прокуратуре по Владимирский области, мужчина сдал BMW в ломбард, но не смог вовремя выкупить автомобиль. После машину продали новой владелице, о чем узнал бывший хозяин.

В итоге мужчина узнал адрес новой владелицы иномарки, дождался подходящего момента и угнал машину при помощи второго комплекта ключей.

Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии. 

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10.07.2026
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Теги

угон уголовное дело
Новости Социум

В России хотят отменить коммерческую тайну состава табачной продукции и вейпов

Соответствующий законопроект ранее подготовило правительство.

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий производителям табачной и никотинсодержащей продукции скрывать сведения об ингредиентах, усиливающих зависимость и несущих угрозу здоровью. Соответствующий документ, текст которого размещен в электронной базе парламента, предполагает внесение изменений в федеральный закон «О коммерческой тайне».

В случае принятия документа, производители больше не смогут ссылаться на коммерческую тайну, чтобы скрыть состав своей продукции от потребителей. Под запрет подпадут сведения об ингредиентах, которые способствуют усилению никотиновой зависимости, а также веществах, обладающих токсическим, канцерогенным или мутагенным воздействием.

В пояснительной записке указывается, что сейчас граждане не имеют доступа к полной информации о продуктах, которые они потребляют. Также в правительстве подчеркивают, что употребление табака остается одной из главных причин преждевременной смерти и инвалидности. Это создает серьезное социально-экономическое давление на систему здравоохранения. 

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Теги

госдума законопроект табачная продукция вейпы

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