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У хвостатой сотрудницы Эрмитажа пополнение: кошка Графиня стала мамой шестерых котят

В музее котята будут находиться несколько месяцев, пока не окрепнут. Затем малышей пристроят в любящие семьи.

У хвостатой сотрудницы Эрмитажа пополнение: кошка Графиня стала мамой шестерых котят - В музее котята будут находиться несколько месяцев, пока не окрепнут. Затем малышей пристроят в любящ
Фото: соцсети Эрмитажа

В Государственном Эрмитаже произошло радостное событие — кошка по кличке Графиня стала мамой для шестерых котят. Об этом 10 июля рассказали в соцсетях главного музея страны.

Ныне многодетная мама благополучно принесла потомство из шести малышей. Первым на свет появился ярко-рыжий котенок, за ним последовали бледно-рыжий с серебристым отливом, трое темных полосатых малышей и, наконец, черный. По словам сотрудников музея, сейчас мама и ее потомство чувствуют себя отлично.

Работники музея пока не определились с кличками для малышей и решили попросить помощь у подписчиков. Котята останутся под присмотром в ближайшие два-три месяца. Затем котятам поставят прививки и подберут новых любящих хозяев.

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Теги

Эрмитаж животные
Новости Происшествия outside

Россиянин продал свою BMW в ломбард, а потом угнал иномарку у новой владелицы

Теперь мужчине грозит лишение свободы.

Россиянин продал свою BMW в ломбард, а потом угнал иномарку у новой владелицы - Теперь мужчине грозит лишение свободы.
Фото: Прокуратура Владимирской области

Россиянин угнал свою бывшую иномарку, которую ранее продал в ломбард, у новой владелицы. На мужчину завели уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Как рассказали в прокуратуре по Владимирский области, мужчина сдал BMW в ломбард, но не смог вовремя выкупить автомобиль. После машину продали новой владелице, о чем узнал бывший хозяин.

В итоге мужчина узнал адрес новой владелицы иномарки, дождался подходящего момента и угнал машину при помощи второго комплекта ключей.

Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии. 

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Теги

угон уголовное дело

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