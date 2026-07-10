weather 19°
$ 76.66
87.67

Главная / Новости / Специалисты продолжают выяснять причины мора рыбы в Аннинском озере

Новости Происшествия

Специалисты продолжают выяснять причины мора рыбы в Аннинском озере

Сотрудники экомилиции подтвердили замор рыбы в водоеме.

Специалисты продолжают выяснять причины мора рыбы в Аннинском озере - Сотрудники экомилиции подтвердили замор рыбы в водоеме.
Фото: Экомилиция Ленинградской области

У Аннинского озера, где ранее произошел замор рыбы, работают сотрудники Экомилиции. В водоеме обнаружены тушки плотвы, окуня, карася, карпа и щуки. Об этом 10 июля передает пресс-служба правительства Ленинградской области.

В ходе первичного осмотра версия о химическом загрязнении водоема не подтвердилась. Притоки озера чистые, а явных источников промышленного сброса не обнаружено. Мутность воды, зафиксированная на участке, специалисты объясняют сезонным цветением.

Однако в непосредственной близости от берега была выявлена стихийная свалка отходов, где также обнаружены останки рыбы. Сейчас в ситуации разбирается Росрыболовство, которое должно вынести официальное заключение о причинах массового замора. Тем временем Экомилиция отобрала пробы биоматериала для лабораторного анализа.

Параллельно с этим администрации выдано предписание в кратчайшие сроки ликвидировать несанкционированную свалку.

Вам будет интересно
В Аннинском озере взяли пробы воды после гибели рыбы
Ранее прокуратура поставила на контроль ситуацию с мором рыбы в водоеме. Фото: прокуратура Ленинградской области Природоохранная прокуратура отобрала...
09.07.2026
199

Теги

Аннинское озеро мор рыбы Леноблэкомилиция
Новости Социум

В России хотят отменить коммерческую тайну состава табачной продукции и вейпов

Соответствующий законопроект ранее подготовило правительство.

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий производителям табачной и никотинсодержащей продукции скрывать сведения об ингредиентах, усиливающих зависимость и несущих угрозу здоровью. Соответствующий документ, текст которого размещен в электронной базе парламента, предполагает внесение изменений в федеральный закон «О коммерческой тайне».

В случае принятия документа, производители больше не смогут ссылаться на коммерческую тайну, чтобы скрыть состав своей продукции от потребителей. Под запрет подпадут сведения об ингредиентах, которые способствуют усилению никотиновой зависимости, а также веществах, обладающих токсическим, канцерогенным или мутагенным воздействием.

В пояснительной записке указывается, что сейчас граждане не имеют доступа к полной информации о продуктах, которые они потребляют. Также в правительстве подчеркивают, что употребление табака остается одной из главных причин преждевременной смерти и инвалидности. Это создает серьезное социально-экономическое давление на систему здравоохранения. 

Вам будет интересно
С 1 августа некоторые категории пенсионеров получат увеличенные выплаты
В августе 2026 года некоторые категории пенсионеров получат увеличенные выплаты. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе...
10.07.2026
184

Теги

госдума законопроект табачная продукция вейпы

Популярное

Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

07:30 06.07.2026

Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге
Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге

08:25 07.07.2026

За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав

07:48 07.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться