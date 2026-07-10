Сотрудники экомилиции подтвердили замор рыбы в водоеме.

У Аннинского озера, где ранее произошел замор рыбы, работают сотрудники Экомилиции. В водоеме обнаружены тушки плотвы, окуня, карася, карпа и щуки. Об этом 10 июля передает пресс-служба правительства Ленинградской области.

В ходе первичного осмотра версия о химическом загрязнении водоема не подтвердилась. Притоки озера чистые, а явных источников промышленного сброса не обнаружено. Мутность воды, зафиксированная на участке, специалисты объясняют сезонным цветением.

Однако в непосредственной близости от берега была выявлена стихийная свалка отходов, где также обнаружены останки рыбы. Сейчас в ситуации разбирается Росрыболовство, которое должно вынести официальное заключение о причинах массового замора. Тем временем Экомилиция отобрала пробы биоматериала для лабораторного анализа.

Параллельно с этим администрации выдано предписание в кратчайшие сроки ликвидировать несанкционированную свалку.