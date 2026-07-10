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Для души Новости

Более 24 тысяч гостей собрал праздник Сабантуй в деревне Энколово

В организации праздника поддержку оказала компания «СМЭУ «Заневка».

Более 24 тысяч гостей собрал праздник Сабантуй в деревне Энколово - В организации праздника поддержку оказала компания «СМЭУ «Заневка».

Более 24 тысяч гостей посетили Сабантуй в деревне Энколово в Ленинградской области. Комфортные условия для масштабного празднования помогли организовать специалисты ООО «СМЭУ «Заневка».

Высокий уровень подготовки мероприятия отметил вице-губернатор по внутренней политике Константин Патраев, передавший сотрудникам компании благодарности от правительства Ленобласти.

«Любой большой праздник начинается задолго до открытия сцены. Он начинается с подготовки площадки, с работы техники, с благоустройства территории, с людей, которые делают своё дело качественно и с полной отдачей. Именно такую работу выполнил коллектив ООО «СМЭУ »Заневка"», — подчеркнул вице-губернатор.

В ходе церемонии награждения Константин Патраев также выразил персональную благодарность генеральному директору предприятия Сергею Красновидову за системную работу в сфере благотворительности. Помимо помощи бойцам, общий объем которой уже превысил 40 миллионов рублей, ООО «СМЭУ «Заневка» внесло большой вклад в сохранение культурного наследия, участвуя в реконструкции ансамбля Большого Успенского монастыря в Тихвине.

Более 24 тысяч гостей собрал праздник Сабантуй в деревне Энколово - В организации праздника поддержку оказала компания «СМЭУ «Заневка».

Ранее в Кипенском и Гостилицком благоустроили территории у памятных мест.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

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энколово Сабантуй
Для души Новости

У хвостатой сотрудницы Эрмитажа пополнение: кошка Графиня стала мамой шестерых котят

В музее котята будут находиться несколько месяцев, пока не окрепнут. Затем малышей пристроят в любящие семьи.

У хвостатой сотрудницы Эрмитажа пополнение: кошка Графиня стала мамой шестерых котят - В музее котята будут находиться несколько месяцев, пока не окрепнут. Затем малышей пристроят в любящ
Фото: соцсети Эрмитажа

В Государственном Эрмитаже произошло радостное событие — кошка по кличке Графиня стала мамой для шестерых котят. Об этом 10 июля рассказали в соцсетях главного музея страны.

Ныне многодетная мама благополучно принесла потомство из шести малышей. Первым на свет появился ярко-рыжий котенок, за ним последовали бледно-рыжий с серебристым отливом, трое темных полосатых малышей и, наконец, черный. По словам сотрудников музея, сейчас мама и ее потомство чувствуют себя отлично.

Работники музея пока не определились с кличками для малышей и решили попросить помощь у подписчиков. Котята останутся под присмотром в ближайшие два-три месяца. Затем котятам поставят прививки и подберут новых любящих хозяев.

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Теги

Эрмитаж животные

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