В музее котята будут находиться несколько месяцев, пока не окрепнут. Затем малышей пристроят в любящие семьи.

В Государственном Эрмитаже произошло радостное событие — кошка по кличке Графиня стала мамой для шестерых котят. Об этом 10 июля рассказали в соцсетях главного музея страны.

Ныне многодетная мама благополучно принесла потомство из шести малышей. Первым на свет появился ярко-рыжий котенок, за ним последовали бледно-рыжий с серебристым отливом, трое темных полосатых малышей и, наконец, черный. По словам сотрудников музея, сейчас мама и ее потомство чувствуют себя отлично.

Работники музея пока не определились с кличками для малышей и решили попросить помощь у подписчиков. Котята останутся под присмотром в ближайшие два-три месяца. Затем котятам поставят прививки и подберут новых любящих хозяев.