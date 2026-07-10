В организации праздника поддержку оказала компания «СМЭУ «Заневка».
Более 24 тысяч гостей посетили Сабантуй в деревне Энколово в Ленинградской области. Комфортные условия для масштабного празднования помогли организовать специалисты ООО «СМЭУ «Заневка».
Высокий уровень подготовки мероприятия отметил вице-губернатор по внутренней политике Константин Патраев, передавший сотрудникам компании благодарности от правительства Ленобласти.
«Любой большой праздник начинается задолго до открытия сцены. Он начинается с подготовки площадки, с работы техники, с благоустройства территории, с людей, которые делают своё дело качественно и с полной отдачей. Именно такую работу выполнил коллектив ООО «СМЭУ »Заневка"», — подчеркнул вице-губернатор.
В ходе церемонии награждения Константин Патраев также выразил персональную благодарность генеральному директору предприятия Сергею Красновидову за системную работу в сфере благотворительности. Помимо помощи бойцам, общий объем которой уже превысил 40 миллионов рублей, ООО «СМЭУ «Заневка» внесло большой вклад в сохранение культурного наследия, участвуя в реконструкции ансамбля Большого Успенского монастыря в Тихвине.
Ранее в Кипенском и Гостилицком благоустроили территории у памятных мест.
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области