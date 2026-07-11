В Ленобласти прошел очередной миграционный рейд – в этот раз правоохранители проверили стройплощадку, расположенную в микрорайоне №7 в Кингисеппе.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, полиция проверили документы у 22 иностранных граждан, семь из них работали без обязательных разрешений на трудовую деятельность. Нарушителей привлекли к ответственности, всем назначены штрафы, после чего они будут выдворены за пределы Российской Федерации.

Сейчас полицейские устанавливают организацию, которая допустила иностранцев к работе с нарушением закона. Миграционные рейды продолжатся.