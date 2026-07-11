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Семь нелегалов отправят на родину после рейда на стройплощадке в Кингисеппе

В Ленобласти прошел очередной миграционный рейд – в этот раз правоохранители проверили стройплощадку, расположенную в микрорайоне №7 в Кингисеппе.

Семь нелегалов отправят на родину после рейда на стройплощадке в Кингисеппе - Полиция проверили документы у 22 иностранных граждан, семь из них работали без обязательных разрешен
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, полиция проверили документы у 22 иностранных граждан, семь из них работали без обязательных разрешений на трудовую деятельность. Нарушителей привлекли к ответственности, всем назначены штрафы, после чего они будут выдворены за пределы Российской Федерации.

Сейчас полицейские устанавливают организацию, которая допустила иностранцев к работе с нарушением закона. Миграционные рейды продолжатся.

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Теги

мигранты нелегалы Кингисепп Ленобласть рейд
Новости Социум Главное

Зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев посетил судостроительный завод в Ленобласти

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев вместе с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко посетил судостроительный завод.

Зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев посетил судостроительный завод в Ленобласти - На заводе Дмитрий Патрушев ознакомился с секциями строящихся судов и оценил темпы работ на рыболовно
Фото: lenobl_ru

На заводе Дмитрий Патрушев ознакомился с секциями строящихся судов и оценил темпы работ на рыболовном судне «Капитан Головатюк». Судно предназначено для ярусного промысла и переработки улова на борту с последующей заморозкой и хранением в охлаждаемом трюме. Оно будет работать на Дальневосточном бассейне и вести промысел тихоокеанской трески, палтуса и макруруса.

Дмитрий Патрушев отметил, что за время действия программы инвестиционных квот построено 56 судов, еще 66 проектов находятся в стадии реализации. По плану в 2026 году верфи должны передать заказчикам 10 судов.

«Наша верфь специализируется на строительстве рыбопромысловых судов самых разных типов. В ее составе — шесть производственных корпусов-участков, каждый оснащён высокотехнологичным оборудованием. Это позволяет нам осуществлять весь цикл создания судна — от резки металла до отправки готового корабля на ходовые испытания», — отметил Александр Дрозденко.

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Теги

Дмитрий Патрушев Дрозденко судозавод Ленобласть

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