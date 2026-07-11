Дополнительные зимние каникулы необходимо ввести для школьников 1-4 классов, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
По его словам, отдых с 22 февраля по 1 марта поможет детям восстановить силы в середине учебной четверти.
«Зима у нас долгая, и малышам нужна передышка. Кроме того, в это время цены в южных регионах ниже, есть возможность недорого съездить в путешествие и уделить время для познания России», - заключил Гриб.
Минпросвещения РФ ранее определило даты школьных каникул в новом учебном году. Согласно документу, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние — с 27 марта по 4 апреля 2027 года, летние — с 27 мая по 31 августа 2027 года. Для первых классов предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.