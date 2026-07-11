Специалисты по кибербезопасности рассказали, как должен выглядеть надежный пароль, который сложно будет подобрать мошенникам.

В пароле не должно быть личной информации, такой как имена, даты рождения, номера телефонов и другие данные, которые могут быть найдены в открытых источниках, сообщает правительственный портал «Объясняем.РФ». Избегайте простых комбинаций, таких как 123456, qwerty, password и других легко угадываемых последовательностей. Не используйте повторяющиеся символы и предсказуемые сочетания, например, Winter1990 или Password123.

Добавление нескольких цифр или специального символа не сделает пароль надежнее, если он остается предсказуемым. Не используйте в качестве пароля логин или его производные.

Кроме того, эксперты рекомендуют не использовать один и тот же пароль для разных сервисов. В случае утечки одного пароля злоумышленники могут получить доступ ко всем вашим аккаунтам.

«Надежный пароль должен быть длинным, уникальным и не содержать информации, связанной лично с вами. Чем сложнее его угадать, тем лучше защищены ваши данные» — пишут эксперты.