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Как создать надежный пароль - советы экспертов

Специалисты по кибербезопасности рассказали, как должен выглядеть надежный пароль, который сложно будет подобрать мошенникам.

телефон
Фото: Freepik.

В пароле не должно быть личной информации, такой как имена, даты рождения, номера телефонов и другие данные, которые могут быть найдены в открытых источниках, сообщает правительственный портал «Объясняем.РФ». Избегайте простых комбинаций, таких как 123456, qwerty, password и других легко угадываемых последовательностей. Не используйте повторяющиеся символы и предсказуемые сочетания, например, Winter1990 или Password123.

Добавление нескольких цифр или специального символа не сделает пароль надежнее, если он остается предсказуемым. Не используйте в качестве пароля логин или его производные.

Кроме того, эксперты рекомендуют не использовать один и тот же пароль для разных сервисов. В случае утечки одного пароля злоумышленники могут получить доступ ко всем вашим аккаунтам.

«Надежный пароль должен быть длинным, уникальным и не содержать информации, связанной лично с вами. Чем сложнее его угадать, тем лучше защищены ваши данные» — пишут эксперты.

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Новости Социум Главное

Минтруд не планирует делать 31 декабря официальным выходным днем

Министерство труда и социальной защиты РФ не намерено закреплять 31 декабря как официальный выходной день, заявил глава ведомства Антон Котяков.

Минтруд не планирует делать 31 декабря официальным выходным днем - По словам министра, добавление нового выходного изменило бы общий баланс рабочих и нерабочих дней.
Фото: pxhere

Министр пояснил, что действующее законодательство позволяет переносить выходные дни без введения дополнительных праздников. По его словам, добавление нового выходного изменило бы общий баланс рабочих и нерабочих дней.

Порядок определения праздничных дат и переноса выходных закреплён в Трудовом кодексе РФ, на основе этих норм правительство ежегодно утверждает производственный календарь. Проект графика выходных на 2027 год уже подготовлен и согласован. Согласно ему, новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

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Россия выходной день 31 декабря

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