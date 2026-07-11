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Молодой человек поджег парковую скамейку в Киришах

В Киришском районе Ленобласти задержан молодой человек, подозреваемый в поджоге декоративной скамейки в виде сердца в парке.

Молодой человек поджег парковую скамейку в Киришах - Задержанный - безработный 20-летний местный житель. В настоящее время решается вопрос о возбуждении
Фото: Мэш на Мойке

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел около половины девятого вечера 10 июля на проспекте Ленина в Киришах. Прибывшие на место правоохранители обнаружили поврежденную скамейку и обгоревший электросамокат.

Задержанный - безработный 20-летний местный житель. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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10.07.2026
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Теги

поджог вандал Кириши Ленобласть
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Зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев посетил судостроительный завод в Ленобласти

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев вместе с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко посетил судостроительный завод.

Зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев посетил судостроительный завод в Ленобласти - На заводе Дмитрий Патрушев ознакомился с секциями строящихся судов и оценил темпы работ на рыболовно
Фото: lenobl_ru

На заводе Дмитрий Патрушев ознакомился с секциями строящихся судов и оценил темпы работ на рыболовном судне «Капитан Головатюк». Судно предназначено для ярусного промысла и переработки улова на борту с последующей заморозкой и хранением в охлаждаемом трюме. Оно будет работать на Дальневосточном бассейне и вести промысел тихоокеанской трески, палтуса и макруруса.

Дмитрий Патрушев отметил, что за время действия программы инвестиционных квот построено 56 судов, еще 66 проектов находятся в стадии реализации. По плану в 2026 году верфи должны передать заказчикам 10 судов.

«Наша верфь специализируется на строительстве рыбопромысловых судов самых разных типов. В ее составе — шесть производственных корпусов-участков, каждый оснащён высокотехнологичным оборудованием. Это позволяет нам осуществлять весь цикл создания судна — от резки металла до отправки готового корабля на ходовые испытания», — отметил Александр Дрозденко.

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Теги

Дмитрий Патрушев Дрозденко судозавод Ленобласть

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