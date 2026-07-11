В Киришском районе Ленобласти задержан молодой человек, подозреваемый в поджоге декоративной скамейки в виде сердца в парке.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел около половины девятого вечера 10 июля на проспекте Ленина в Киришах. Прибывшие на место правоохранители обнаружили поврежденную скамейку и обгоревший электросамокат.

Задержанный - безработный 20-летний местный житель. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.