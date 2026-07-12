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Сергей Перминов: европейские элиты делают ставку на эскалацию вместо диалога

Сенатор заявил, что европейские страны продолжают игнорировать дипломатические пути урегулирования конфликта.

Сергей Перминов: европейские элиты делают ставку на эскалацию вместо диалога - Сенатор заявил, что европейские страны продолжают игнорировать дипломатические пути урегулирования к
Фото: 47channel

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин после встречи с послами Великобритании, Германии и Франции заявил об отсутствии со стороны Запада дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине. 

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов считает, что нынешний курс европейских политиков сводится поиску путей для стратегического поражения России. 

«Агрессивная свора европейских элит не оставляет поиск путей эскалации. Они обуреваемы фантомом, что с нашей страной можно говорить языком ультиматумов или что давление на нас может вести к компромиссам. Продолжают следовать тлетворной для себя и Европы формуле о якобы возможности или допустимости »стратегического поражения« России», — подчеркнул сенатор в беседе с «Онлайн47».

При этом Россия остается открытой для дипломатических контактов, но лишь при условии взаимного уважения. Сергей Перминов также заявил, что Москва не допустит повторения Минских соглашений, которые, по мнению российской стороны, использовались Западом лишь как инструмент для подготовки к эскалации. 

«Что касается украинского режима, то и для него важно понимать, что упущенные им ранее возможности для урегулирования неминуемо ведут к дальнейшему снижению, с точки зрения его переговорных позиций, потенциалу. Со своей стороны Россия продолжает день за днем в ходе СВО решать поставленные задачи, и будет сделано все, чтобы они были решены полностью», — добавил Сергей Перминов.

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Теги

Сергей Перминов Военный конфликт на Украине
Новости Социум

Скорая помощь в России начнет работать по новым стандартам

С 1 сентября начнут действовать новые правила работы фельдшеров.

С 1 сентября в России начинает действовать обновленный профессиональный стандарт для сотрудников скорой медицинской помощи, который расширяет полномочия врачей при работе в экстренных ситуациях. Об этом рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Так, медики получат право оказывать полноценную помощь не только в стационарах, но и непосредственно на местах происшествий, включая ЧП за пределами медицинских организаций. Также сотрудники скорой помощи смогут самостоятельно принимать сложные решения, проводить комплексную оценку состояния пострадавших и определять дальнейшую тактику лечения. При этом врачи будут направлять пациентов в профильные учреждения, строго опираясь на актуальные клинические рекомендации. 

«По сути, речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня», — добавил Ян Власов.

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Фото на миниатюре: pxhere

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скорая помощь

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