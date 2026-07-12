С 1 сентября начнут действовать новые правила работы фельдшеров.

С 1 сентября в России начинает действовать обновленный профессиональный стандарт для сотрудников скорой медицинской помощи, который расширяет полномочия врачей при работе в экстренных ситуациях. Об этом рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Так, медики получат право оказывать полноценную помощь не только в стационарах, но и непосредственно на местах происшествий, включая ЧП за пределами медицинских организаций. Также сотрудники скорой помощи смогут самостоятельно принимать сложные решения, проводить комплексную оценку состояния пострадавших и определять дальнейшую тактику лечения. При этом врачи будут направлять пациентов в профильные учреждения, строго опираясь на актуальные клинические рекомендации.

«По сути, речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня», — добавил Ян Власов.

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