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Новости Социум

До +30 градусов жары ожидается в Ленобласти 12 июля

Желтый уровень погодной опасности действует в регионе.

В воскресенье, 12 июля, в Ленинградской области прогнозируется жаркая погода. Местами термометры покажут +30 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 12 ч. 12 июля до 18 ч. 12 июля. Местами +30 гр», — указано в прогнозе.

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11.07.2026
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предупреждение о непогоде Гидрометцентр в России жара
Новости Социум

Скорая помощь в России начнет работать по новым стандартам

С 1 сентября начнут действовать новые правила работы фельдшеров.

С 1 сентября в России начинает действовать обновленный профессиональный стандарт для сотрудников скорой медицинской помощи, который расширяет полномочия врачей при работе в экстренных ситуациях. Об этом рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Так, медики получат право оказывать полноценную помощь не только в стационарах, но и непосредственно на местах происшествий, включая ЧП за пределами медицинских организаций. Также сотрудники скорой помощи смогут самостоятельно принимать сложные решения, проводить комплексную оценку состояния пострадавших и определять дальнейшую тактику лечения. При этом врачи будут направлять пациентов в профильные учреждения, строго опираясь на актуальные клинические рекомендации. 

«По сути, речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня», — добавил Ян Власов.

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