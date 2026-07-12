Сенатор заявил, что европейские страны продолжают игнорировать дипломатические пути урегулирования конфликта.

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин после встречи с послами Великобритании, Германии и Франции заявил об отсутствии со стороны Запада дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов считает, что нынешний курс европейских политиков сводится поиску путей для стратегического поражения России.

«Агрессивная свора европейских элит не оставляет поиск путей эскалации. Они обуреваемы фантомом, что с нашей страной можно говорить языком ультиматумов или что давление на нас может вести к компромиссам. Продолжают следовать тлетворной для себя и Европы формуле о якобы возможности или допустимости »стратегического поражения« России», — подчеркнул сенатор в беседе с «Онлайн47».

При этом Россия остается открытой для дипломатических контактов, но лишь при условии взаимного уважения. Сергей Перминов также заявил, что Москва не допустит повторения Минских соглашений, которые, по мнению российской стороны, использовались Западом лишь как инструмент для подготовки к эскалации.

«Что касается украинского режима, то и для него важно понимать, что упущенные им ранее возможности для урегулирования неминуемо ведут к дальнейшему снижению, с точки зрения его переговорных позиций, потенциалу. Со своей стороны Россия продолжает день за днем в ходе СВО решать поставленные задачи, и будет сделано все, чтобы они были решены полностью», — добавил Сергей Перминов.