Некоммерческие организации Ленинградской области подали 126 проектов на третий конкурс грантов губернатора региона. Общая сумма запрашиваемой поддержки превысила 291 миллион рублей.

Среди заявок — пять инициатив от территориальных общественных самоуправлений (ТОС). После завершения технической проверки документов к оценке приступит экспертная комиссия.

Имена победителей будут объявлены комитетом общественных коммуникаций до 31 июля. На поддержку значимых инициатив из областного бюджета в рамках третьего конкурса выделено 150 миллионов рублей.

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В 2025 году Ленобласть уже поддержала грантами губернатора 177 социальных проектов. Еще 64 проекта получили поддержку в федеральных фондах. В 2024 году Грант Губернатора Ленинградской области получили шесть ресурсных центров, которые готовы помочь СО НКО Ленобласти с регистрацией, бухгалтерией и многим другим. Подробнее тут.

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