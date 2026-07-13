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Новости Социум

На третий в 2026 году конкурс грантов губернатора Ленобласти поступило 126 заявок от НКО

Некоммерческие организации Ленинградской области подали 126 проектов на третий конкурс грантов губернатора региона. Общая сумма запрашиваемой поддержки превысила 291 миллион рублей.

Среди заявок — пять инициатив от территориальных общественных самоуправлений (ТОС). После завершения технической проверки документов к оценке приступит экспертная комиссия.

Имена победителей будут объявлены комитетом общественных коммуникаций до 31 июля. На поддержку значимых инициатив из областного бюджета в рамках третьего конкурса выделено 150 миллионов рублей.

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03.06.2026
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В 2025 году Ленобласть уже поддержала грантами губернатора 177 социальных проектов. Еще 64 проекта получили поддержку в федеральных фондах. В 2024 году Грант Губернатора Ленинградской области получили шесть ресурсных центров, которые готовы помочь СО НКО Ленобласти с регистрацией, бухгалтерией и многим другим. Подробнее тут.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области».

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