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Пять человек пострадали в ДТП в Тосненском районе

Пять человек пострадали в ДТП с автомобилями «Белджи» и «Газель» 11 июля около 12:40 на трассе А-120 в районе поселка Гладкое в Тосненском районе Ленинградской области.

Пять человек пострадали в ДТП в Тосненском районе - Пять человек пострадали в ДТП с автомобилями «Белджи» и «Газель» 11 июля около 12:40 на трассе А-120
Фото: t_me/acclenobl/4137

По предварительным данным, водитель «Белджи» выехал на полосу встречного движения в разрешенном месте и врезался в стоявшую на обочине «Газель». Рабочие на грузовике проводили плановый осмотр обочин.

Водителя «Белджи» госпитализировали в тяжелом состоянии. Травмы также получили две пассажирки иномарки в возрасте 29 и 50 лет.

Медицинская помощь потребовалась 43-летнему водителю «Газели» и его 52-летнему пассажиру. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

На месте работали спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно. Они отключили аккумуляторы поврежденных автомобилей. Пострадавших госпитализировали до прибытия спасателей. По факту ДТП проводится проверка.

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Тосненский район ДТП Гладкое Ленинградская область
Для души Новости

Шторм и жара создали идеальные условия для роста грибов в Ленобласти

В лесах Ленобласти после прошедшего накануне мощного шторма ожидается активный рост лисичек.

Шторм и жара создали идеальные условия для роста грибов в Ленобласти - Прошедший накануне мощный шторм создал в лесах Ленобласти идеальные условия для роста грибов.
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

Биолог Павел Глазков отметил, что для активного роста грибам необходимы два основных условия - тепло и влага. После обильных осадков в лесах сложился практически тропический микроклимат, благоприятный для появления грибов.

В регионе встречаются пять видов лисичек: обыкновенная, желтеющая, трубчатая, черная и горбатая. Все они являются съедобными. Во время проверки видеоловушек во Всеволожском районе биологу удалось собрать целое ведро лисичек. При этом он отметил, что часть урожая необходимо оставлять обитателям леса.

«Лисичками охотно лакомятся лоси, кабаны и белки», — подчеркнул Павел Глазков.

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Теги

грибы лисички Ленобласть Павел Глазков

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