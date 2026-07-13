Пять человек пострадали в ДТП с автомобилями «Белджи» и «Газель» 11 июля около 12:40 на трассе А-120 в районе поселка Гладкое в Тосненском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, водитель «Белджи» выехал на полосу встречного движения в разрешенном месте и врезался в стоявшую на обочине «Газель». Рабочие на грузовике проводили плановый осмотр обочин.

Водителя «Белджи» госпитализировали в тяжелом состоянии. Травмы также получили две пассажирки иномарки в возрасте 29 и 50 лет.

Медицинская помощь потребовалась 43-летнему водителю «Газели» и его 52-летнему пассажиру. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

На месте работали спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно. Они отключили аккумуляторы поврежденных автомобилей. Пострадавших госпитализировали до прибытия спасателей. По факту ДТП проводится проверка.