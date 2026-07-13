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Мужчине выстрелили в ногу возле кафе во Всеволожске

Мужчину задержали после стрельбы возле кафе в Пугоревском проезде во Всеволожске. По предварительным данным, во время ссоры 53-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета и ранил 39-летнего оппонента в голень.

Пострадавшего госпитализировали. После оказания медицинской помощи его отпустили в удовлетворительном состоянии. У подозреваемого изъяли травматический пистолет и патроны, которые направили на исследование.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Стрелка процессуально задержали на двое суток.

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Теги

Всеволожск Ленинградская область
Новости Социум

В Гатчинском округе привели в порядок жилой дом после вмешательства прокуратуры

Ранее жители многоквартирного дома жаловались на разрушение конструктивных элементов.

В поселке Елизаветино Гатчинского округа привели в порядок многоквартирный дом после жалоб жителей. Об этом 13 июля сообщает прокуратура Ленинградской области.

«Гатчинская городская прокуратура провела проверку по обращению жительницы посёлка Елизаветино о нарушениях, допущенных управляющей компанией ООО «ЖКХ «Сиверский» при содержании многоквартирного дома № 1 по Дылицкому шоссе», — указано в сообщении.

По итогам проверки надзорное ведомства выявило разрушения крыши, фасада и цоколя, повреждения полов и ступеней, а также износ окрасочного слоя стен. После вмешательства прокуратуры дом привели в нормативное состояние.

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Теги

Гатчинский округ прокуратура

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