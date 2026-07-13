Мужчину задержали после стрельбы возле кафе в Пугоревском проезде во Всеволожске. По предварительным данным, во время ссоры 53-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета и ранил 39-летнего оппонента в голень.

Пострадавшего госпитализировали. После оказания медицинской помощи его отпустили в удовлетворительном состоянии. У подозреваемого изъяли травматический пистолет и патроны, которые направили на исследование.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Стрелка процессуально задержали на двое суток.