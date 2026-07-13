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Пассажирский автобус врезался в столб в Сланцевском районе. Есть пострадавший

Человек пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Сланцевском районе Ленинградской области.

Пассажирский автобус врезался в столб в Сланцевском районе. Есть пострадавший - Человек пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Сланцевском районе Ленинградской области.
Фото: тг-канал «Сланцы - не тапки»

Авария произошла 13 июля около 07:30. Автобус маршрута № 2 «Автостанция – площадь Ленина» съехал с дороги в канаву и врезался в столб.

Судя по кадрам с места, транспорт накренился, у него разбито лобовое стекло. По словам очевидцев, водитель автобуса мог уходить от столкновения с легковым автомобилем.

Одного человека госпитализировали с ушибом грудной клетки. В компании «Волосово-Межрегионтранс», которая обслуживает маршрут, подтвердили факт ДТП и сообщили, что мужчина получил не тяжелые травмы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Сланцевский район
Новости Социум

Найден способ выявлять хладнокровных убийц по анализам

Ученые обнаружили особенности структуры мозга, которые могут быть связаны со склонностью к преднамеренному убийству. Исследование опубликовано в журнале Aggression and Violent Behavior.

Исследователи изучили результаты МРТ 37 человек, обвиняемых в убийствах, и выявили различия в миндалевидном теле – участке мозга, участвующем в обработке эмоций и распознавании страха.

У впоследствии осужденных участников объем миндалевидного тела оказался почти на 6% меньше, чем у людей из контрольной группы. Наиболее выраженные различия выявили у тех, кто заранее планировал преступление. В этой группе объем миндалевидного тела был меньше на 14,3%.

По словам ведущего автора исследования, профессора Пенсильванского университета Адриана Рейна, у таких людей могут быть слабее выражены эмоциональные реакции, связанные с заботой о других.

Также ученые обнаружили у совершивших убийства участников меньший объем латеральной орбитофронтальной коры. Этот участок мозга связывают в том числе с переживанием чувства вины. Люди с меньшим объемом миндалевидного тела чаще демонстрировали психопатические черты, включая эмоциональную поверхностность и отсутствие раскаяния.

Авторы работы подчеркнули, что особенности мозга являются лишь одним из возможных факторов риска и не позволяют точно предсказывать преступное поведение.

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