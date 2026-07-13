weather 21.2°
$ 76.62
87.58

Главная / Новости / Обманутой аферистами пенсионерке из Ленобласти вернут более 5 млн рублей

Новости Происшествия

Обманутой аферистами пенсионерке из Ленобласти вернут более 5 млн рублей

Ранее потерпевшая передала лжеинвесторам крупные накопления.

Прокуратура добилась возврата крупной денежной суммы жительнице Ленинградской области, ранее обманутой мошенниками. В пользу женщины взыскано более 5 млн рублей.

Как передает пресс-служба надзорного ведомства, ранее женщина обратилась с заявлением о мошенничестве. Со слов потерпевшей, с ней связались неизвестные, предложившие инвестировать накопления для получениях дохода. После передачи средств мошенники пропали. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

"В интересах пенсионерки прокуратура обратилась в суд с исками о возврате средств. По результатам рассмотрения 9 исков с ответчиков взысканы 5 миллионов 800 тысяч рублей. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры, — указано в сообщении.

Вам будет интересно
Роскачество: мошенники стали вовлекать россиян в преступные схемы прямо на улице
В России зафиксированы случаи уличного мошенничества, когда аферисты втягивают людей в преступные схемы под видом помощи с обменом наличных. Об этом с...
10.07.2026
238

Фото на миниатюре: magnific

Теги

мошенники прокуратура Сосновый Бор
Новости Спорт

«Игора Драйв» готовится к главному событию российского автоспорта

В августе на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом пройдут два масштабных гоночных уикенда, которые соберут элиту российского автоспорта, включая звезд Формулы-1.

«Игора Драйв» готовится к главному событию российского автоспорта - В августе на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом пройдут два масштабных гоночных уикенда,
Фото здесь и далее: Игора Драйв

Сезон Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) достиг своего экватора, и середина чемпионата будет отмечена грандиозным праздником скорости. Одна из лучших гоночных трасс страны 8–9 и 15–16 августа примет более 150 автомобилей и всех ключевых участников турнира. Программа соревнований включает как часовые спринтерские заезды, так и захватывающий 6-часовой марафон СМП РСКГ Эндуранс. 

Первый уикенд (8–9 августа) сосредоточится на спринтах в пяти классах. В топовой категории SMP TCR Russia внимание приковано к лидеру сезона Максиму Солдатову из TAIF Motorsport, который демонстрирует отличные результаты.

«Болельщики ждали, что в июне или июле более опытные соперники отберут у молодого москвича лидерство, однако раз за разом Максим входил в число наиболее результативных пилотов очередного этапа. Сейчас у него на счету уже три победы в гонках — в то время как ни один из соперников не смог выиграть больше одного раза», — отметили организаторы.

В классе суперкаров турнирную таблицу возглавляет самарский гонщик-любитель Вадим Мещеряков, опережая именитых соперников, в том числе экс-пилота престижной американской серии IndyCar Михаила Алешина. 

Затем, 15 августа, состоится 6-часовая марафонская гонка. Здесь на трассе сойдутся мощнейшие машины: отечественные спортпрототипы BR03 и зарубежные суперкары Mercedes-AMG GT3 и Lamborghini Huracan. Одно из самых ожидаемых событий ивента — участие звезд Формулы-1 Виталия Петрова и Сергея Сироткина, выступающих на BR03. Их конкуренция с экипажем Михаила Алешина обещает стать главным украшением турнира. 

«Игора Драйв» готовится к главному событию российского автоспорта - В августе на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом пройдут два масштабных гоночных уикенда,

Организаторы также подготовили насыщенную развлекательную программу. Зрители смогут посетить пит-лейн, пообщаться с гонщиками, получить автографы и попробовать свои силы на профессиональных гоночных симуляторах SMP Esports.

Теги

"Игора Драйв"

Популярное

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма

09:47 13.07.2026

Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер
Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

10:26 13.07.2026

Дожди с грозой пройдут в Ленобласти 13 июля
Дожди с грозой пройдут в Ленобласти 13 июля

15:49 12.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться