Добровольно погашать задолженность осужденная не стала.
Судебные приставы Лужского района арестовали земельный участок бывшей сотрудницы компании, обвинявшийся в растрате 35 миллионов рублей. Об этом сообщает 13 июля ФССП по Ленинградской области.
Исполнительное производство в отношении местной жительницы было инициировано после того, как она была признана виновной по уголовной статье о присвоении или растрате. По решению суда она обязана выплатить организации, в которой работала ранее, 35 миллионов рублей. Однако осужденная проигнорировала требование и отказалась возмещать долг добровольно.
В результате приставы арестовали банковские счета должницы, а также принадлежащий ей земельный участок. После оценки имущество женщины выставят на торги. Вырученные от реализации средства пойдут на погашение многомиллионной задолженности.
Фото на миниатюре: magnific