Добровольно погашать задолженность осужденная не стала.

Судебные приставы Лужского района арестовали земельный участок бывшей сотрудницы компании, обвинявшийся в растрате 35 миллионов рублей. Об этом сообщает 13 июля ФССП по Ленинградской области.

Исполнительное производство в отношении местной жительницы было инициировано после того, как она была признана виновной по уголовной статье о присвоении или растрате. По решению суда она обязана выплатить организации, в которой работала ранее, 35 миллионов рублей. Однако осужденная проигнорировала требование и отказалась возмещать долг добровольно.

В результате приставы арестовали банковские счета должницы, а также принадлежащий ей земельный участок. После оценки имущество женщины выставят на торги. Вырученные от реализации средства пойдут на погашение многомиллионной задолженности.

Вам будет интересно Врач назвала 3 неявных симптома проблем с сердцем Среди них — частое головокружение. Головокружение, потеря сознания и редкий пульс могут указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об...

Фото на миниатюре: magnific