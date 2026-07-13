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В Ленобласти выставят на торги земельный участок женщины, обвиняемой в растрате 35 млн рублей

Добровольно погашать задолженность осужденная не стала.

Судебные приставы Лужского района арестовали земельный участок бывшей сотрудницы компании, обвинявшийся в растрате 35 миллионов рублей. Об этом сообщает 13 июля ФССП по Ленинградской области.

Исполнительное производство в отношении местной жительницы было инициировано после того, как она была признана виновной по уголовной статье о присвоении или растрате. По решению суда она обязана выплатить организации, в которой работала ранее, 35 миллионов рублей. Однако осужденная проигнорировала требование и отказалась возмещать долг добровольно.

В результате приставы арестовали банковские счета должницы, а также принадлежащий ей земельный участок. После оценки имущество женщины выставят на торги. Вырученные от реализации средства пойдут на погашение многомиллионной задолженности.

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Лужский район УФССП по Ленобласти крупная растрата
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Аномальная жара накроет европейскую часть России

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В Россию возвращается аномальная волна жары, которая в ближайшее время накроет европейскую часть страны. Об этом предупредил климатолог университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.

«После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением. Именно европейская территория России, вероятно, сильнее всего ощутит последствия этой второй мощной волны жары на континенте», — цитирует его РИА Новости.  

Напомним, в середине июня страны Европы накрыла аномальная жара. Термометры показывали 40 градусов и даже выше.

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