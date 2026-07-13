До празднования 99-й годовщины со дня образования Ленинградской области осталось менее трех недель. О ходе подготовки к торжествам на аппаратном совещании доложила вице-губернатор Анна Данилюк.

По ее словам, работа ведется сразу по нескольким направлениям, а основная нагрузка ложится на Ивангород, который примет ключевые мероприятия 1 августа.

«Ивангород должен быть готов и к большой праздничной программе, и к потоку гостей. Особое внимание уделяем благоустройству, организации въезда в город и безопасности. До 1 августа времени немного, поэтому сейчас все службы работают очень плотно», — подчеркнула Данилюк.

Центральной площадкой торжеств станет Ивангородская крепость. На ее территории откроется интерактивное пространство «Подворье», состоящее из пяти исторических «уездов», которые познакомят гостей с культурой и атмосферой разных уголков региона. Муниципальные образования представят свои «визитные карточки», рядом с крепостью развернутся «Город мастеров» и «Ленинградский гастроном». Для посетителей подготовлены концертные программы и семейный фестиваль «День Детства». Кульминацией праздника станут праздничный фейерверк и завершающий концерт.

К 1 августа готовится и сам Ивангород. В городском музее откроется новая выставка, приуроченная к юбилею художника Ивана Билибина. У подножия крепости продолжается благоустройство Утиного парка, одновременно приводятся в порядок дороги и другие городские территории.