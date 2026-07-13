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Подготовка к 99-летию Ленинградской области вышла на финишную прямую

До празднования 99-й годовщины со дня образования Ленинградской области осталось менее трех недель. О ходе подготовки к торжествам на аппаратном совещании доложила вице-губернатор Анна Данилюк. 

По ее словам, работа ведется сразу по нескольким направлениям, а основная нагрузка ложится на Ивангород, который примет ключевые мероприятия 1 августа.

«Ивангород должен быть готов и к большой праздничной программе, и к потоку гостей. Особое внимание уделяем благоустройству, организации въезда в город и безопасности. До 1 августа времени немного, поэтому сейчас все службы работают очень плотно», — подчеркнула Данилюк.

Центральной площадкой торжеств станет Ивангородская крепость. На ее территории откроется интерактивное пространство «Подворье», состоящее из пяти исторических «уездов», которые познакомят гостей с культурой и атмосферой разных уголков региона. Муниципальные образования представят свои «визитные карточки», рядом с крепостью развернутся «Город мастеров» и «Ленинградский гастроном». Для посетителей подготовлены концертные программы и семейный фестиваль «День Детства». Кульминацией праздника станут праздничный фейерверк и завершающий концерт.

К 1 августа готовится и сам Ивангород. В городском музее откроется новая выставка, приуроченная к юбилею художника Ивана Билибина. У подножия крепости продолжается благоустройство Утиного парка, одновременно приводятся в порядок дороги и другие городские территории.

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Ивангород День рождения Ленобласти Анна Данилюк
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В Россию возвращается аномальная волна жары, которая в ближайшее время накроет европейскую часть страны. Об этом предупредил климатолог университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.

«После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением. Именно европейская территория России, вероятно, сильнее всего ощутит последствия этой второй мощной волны жары на континенте», — цитирует его РИА Новости.  

Напомним, в середине июня страны Европы накрыла аномальная жара. Термометры показывали 40 градусов и даже выше.

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