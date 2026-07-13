Грейпфрутовый сок нельзя употреблять вместе с рядом лекарственных препаратов, рассказала врач-невролог Мария Лавренова. По словам специалиста, грейпфрут содержит фуранокумарины, которые способны блокировать фермент CYP3A4. Он участвует в расщеплении и выведении примерно половины существующих лекарств.

Если работа фермента нарушается, в кровь может поступить больше действующего вещества, чем предусмотрено назначенной дозировкой. В результате возрастает риск передозировки и тяжелых побочных эффектов.

Особую осторожность следует соблюдать при приеме препаратов от давления и аритмии, а также антидепрессантов и транквилизаторов. Совмещение грейпфрутового сока с антидепрессантами может привести к серотониновому синдрому, который сопровождается тремором, лихорадкой и скачками давления.

Транквилизаторы в сочетании с грейпфрутовым соком могут вызвать сильную заторможенность, головокружение и нарушение координации. Препараты от давления способны привести к резкому падению давления и обмороку, а антиаритмические средства – спровоцировать опасные нарушения сердечного ритма.

Врач рекомендует запивать любые лекарства только чистой негазированной водой. Она не вступает в химические реакции с препаратами, не меняет кислотность желудка и не влияет на скорость их всасывания.