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Новости Социум

Часть Выборга временно останется без воды 14 июля

«Леноблводоканал» предупреждает жителей города об отключении водоснабжения.

Во вторник, 14 июля, в Выборге планируется отключение водоснабжения по ряду адресов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на «Леноблводоканал».

Отключения ожидаются в период с 09:30 до 13:30 по следующим адресам:

  • ул. Волховская, д. 6, 1, 4, 7, 9;

  • ул. 2-я Полевая, д. 8, 13, 17, 24;

  • ул. 3-я Полевая, д. 4, 7, 8, 9, 13, 17, 18.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

Выборг Леноблводоканал нет воды
Новости Спорт

«Игора Драйв» готовится к главному событию российского автоспорта

В августе на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом пройдут два масштабных гоночных уикенда, которые соберут элиту российского автоспорта, включая звезд Формулы-1.

«Игора Драйв» готовится к главному событию российского автоспорта - В августе на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом пройдут два масштабных гоночных уикенда,
Фото здесь и далее: Игора Драйв

Сезон Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) достиг своего экватора, и середина чемпионата будет отмечена грандиозным праздником скорости. Одна из лучших гоночных трасс страны 8–9 и 15–16 августа примет более 150 автомобилей и всех ключевых участников турнира. Программа соревнований включает как часовые спринтерские заезды, так и захватывающий 6-часовой марафон СМП РСКГ Эндуранс. 

Первый уикенд (8–9 августа) сосредоточится на спринтах в пяти классах. В топовой категории SMP TCR Russia внимание приковано к лидеру сезона Максиму Солдатову из TAIF Motorsport, который демонстрирует отличные результаты.

«Болельщики ждали, что в июне или июле более опытные соперники отберут у молодого москвича лидерство, однако раз за разом Максим входил в число наиболее результативных пилотов очередного этапа. Сейчас у него на счету уже три победы в гонках — в то время как ни один из соперников не смог выиграть больше одного раза», — отметили организаторы.

В классе суперкаров турнирную таблицу возглавляет самарский гонщик-любитель Вадим Мещеряков, опережая именитых соперников, в том числе экс-пилота престижной американской серии IndyCar Михаила Алешина. 

Затем, 15 августа, состоится 6-часовая марафонская гонка. Здесь на трассе сойдутся мощнейшие машины: отечественные спортпрототипы BR03 и зарубежные суперкары Mercedes-AMG GT3 и Lamborghini Huracan. Одно из самых ожидаемых событий ивента — участие звезд Формулы-1 Виталия Петрова и Сергея Сироткина, выступающих на BR03. Их конкуренция с экипажем Михаила Алешина обещает стать главным украшением турнира. 

«Игора Драйв» готовится к главному событию российского автоспорта - В августе на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом пройдут два масштабных гоночных уикенда,

Организаторы также подготовили насыщенную развлекательную программу. Зрители смогут посетить пит-лейн, пообщаться с гонщиками, получить автографы и попробовать свои силы на профессиональных гоночных симуляторах SMP Esports.

Теги

"Игора Драйв"

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