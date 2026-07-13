В августе на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом пройдут два масштабных гоночных уикенда, которые соберут элиту российского автоспорта, включая звезд Формулы-1.

Сезон Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) достиг своего экватора, и середина чемпионата будет отмечена грандиозным праздником скорости. Одна из лучших гоночных трасс страны 8–9 и 15–16 августа примет более 150 автомобилей и всех ключевых участников турнира. Программа соревнований включает как часовые спринтерские заезды, так и захватывающий 6-часовой марафон СМП РСКГ Эндуранс.

Первый уикенд (8–9 августа) сосредоточится на спринтах в пяти классах. В топовой категории SMP TCR Russia внимание приковано к лидеру сезона Максиму Солдатову из TAIF Motorsport, который демонстрирует отличные результаты.

«Болельщики ждали, что в июне или июле более опытные соперники отберут у молодого москвича лидерство, однако раз за разом Максим входил в число наиболее результативных пилотов очередного этапа. Сейчас у него на счету уже три победы в гонках — в то время как ни один из соперников не смог выиграть больше одного раза», — отметили организаторы.

В классе суперкаров турнирную таблицу возглавляет самарский гонщик-любитель Вадим Мещеряков, опережая именитых соперников, в том числе экс-пилота престижной американской серии IndyCar Михаила Алешина.

Затем, 15 августа, состоится 6-часовая марафонская гонка. Здесь на трассе сойдутся мощнейшие машины: отечественные спортпрототипы BR03 и зарубежные суперкары Mercedes-AMG GT3 и Lamborghini Huracan. Одно из самых ожидаемых событий ивента — участие звезд Формулы-1 Виталия Петрова и Сергея Сироткина, выступающих на BR03. Их конкуренция с экипажем Михаила Алешина обещает стать главным украшением турнира.

Организаторы также подготовили насыщенную развлекательную программу. Зрители смогут посетить пит-лейн, пообщаться с гонщиками, получить автографы и попробовать свои силы на профессиональных гоночных симуляторах SMP Esports.