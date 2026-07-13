Сенатор подчеркнул, что действия Североатлантического альянса вынуждают Москву принимать зеркальные меры.

Напряженность в отношениях между Россией и НАТО продолжает расти. Как сообщил посол РФ в Осло Николай Корчунов, Норвегия перешла к поддержке ядерных миссий альянса с помощью своей обычной авиации. Параллельно с этим Литва вслед за Финляндией фактически отменила запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. При этом подобные ограничения и вовсе отсутствуют у Польши, Латвии и Эстонии.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов охарактеризовал действия западных стран как «авантюрную гибридную эскалацию». По словам парламентария, сознательное нагнетание риторики и подрыв режима Договора о нераспространении ядерного оружия ведут к глобальной дестабилизации.

«Россия на дипломатическом треке последовательно призывает к диалогу по вопросам безопасности, но важно понимать, что снижающие порог применения ядерного оружия действия ведут и к ответным шагам», — цитирует парламентария ЛенТВ24.

Сенатор подчеркнул, что действия НАТО вынуждают Кремль принимать зеркальные меры.

«Ответные действия России неминуемы, как контрмеры, направленные на гарантирование собственной безопасности и суверенитета, эта позиция Москвы официально сформулирована. Такие меры не могут не быть приняты, опираясь на обновленную в ноябре 2024 года доктрину ядерного сдерживания, основы госполитики Российской Федерации в этой области», — добавил Сергей Перминов.