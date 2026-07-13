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Сергей Перминов о новых угрозах со стороны НАТО: "Ответные действия России неминуемы"

Сенатор подчеркнул, что действия Североатлантического альянса вынуждают Москву принимать зеркальные меры. 

Сергей Перминов о новых угрозах со стороны НАТО: "Ответные действия России неминуемы" - Сенатор подчеркнул, что действия Североатлантического альянса вынуждают Москву принимать зеркальные
Фото: 47 канал

Напряженность в отношениях между Россией и НАТО продолжает расти. Как сообщил посол РФ в Осло Николай Корчунов, Норвегия перешла к поддержке ядерных миссий альянса с помощью своей обычной авиации. Параллельно с этим Литва вслед за Финляндией фактически отменила запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. При этом подобные ограничения и вовсе отсутствуют у Польши, Латвии и Эстонии.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов охарактеризовал действия западных стран как «авантюрную гибридную эскалацию». По словам парламентария, сознательное нагнетание риторики и подрыв режима Договора о нераспространении ядерного оружия ведут к глобальной дестабилизации. 

«Россия на дипломатическом треке последовательно призывает к диалогу по вопросам безопасности, но важно понимать, что снижающие порог применения ядерного оружия действия ведут и к ответным шагам», — цитирует парламентария ЛенТВ24.

Сенатор подчеркнул, что действия НАТО вынуждают Кремль принимать зеркальные меры. 

«Ответные действия России неминуемы, как контрмеры, направленные на гарантирование собственной безопасности и суверенитета, эта позиция Москвы официально сформулирована. Такие меры не могут не быть приняты, опираясь на обновленную в ноябре 2024 года доктрину ядерного сдерживания, основы госполитики Российской Федерации в этой области», — добавил Сергей Перминов.

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Теги

Сергей Перминов Россия нато Норвегия
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Спасатели Ленобласти почти 30 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

Спасатели Ленобласти почти 30 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю - Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она акт
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

С 6 по 12 июля Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 28 раз для разрешения экстренных ситуаций:

— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 7 раз;

— к поисково-спасательным работам в лесах – 3 раз; 

— к аварийно-спасательным работам при ДТП – 1 раз.

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

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Теги

аварийно-спасательная служба Ленобласть

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